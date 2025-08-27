Chuyển đổi số 10 bí quyết giúp smartphone bền hơn sau nhiều năm sử dụng Dù smartphone ngày nay được trang bị nhiều công nghệ hiện đại, tuổi thọ của chúng vẫn phụ thuộc lớn vào cách bạn sử dụng và bảo quản. Dưới đây là 10 bí quyết giúp smartphone bền bỉ, hoạt động ổn định sau nhiều năm.

Ngày nay, smartphone không chỉ là công cụ liên lạc, mà đã trở thành “trung tâm” của cuộc sống hiện đại, từ làm việc, giải trí, mua sắm cho đến quản lý sức khỏe. Dù bạn dùng iPhone hay Android, chắc chắn chiếc điện thoại luôn hiện diện bên mình, gần như là vật bất ly thân.

Nhưng khi mức độ sử dụng ngày càng dày đặc, smartphone cũng nhanh chóng đối mặt với các nguy cơ hao như hiệu suất giảm dần, pin xuống cấp, bụi bẩn bám vào linh kiện.

Ảnh minh họa.

Không ít người cảm nhận rõ rệt sự khác biệt giữa smartphone mới và smartphone đã sử dụng một thời gian. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể kéo dài tuổi thọ smartphone và duy trì hiệu suất ổn định nếu biết áp dụng những bí quyết chăm sóc đúng cách.

1. Hãy sử dụng smartphone một cách cẩn thận

Hãy coi smartphone như một món đồ công nghệ giá trị cần được bảo vệ cẩn thận. Màn hình cảm ứng vốn rất mỏng manh, chỉ một vết xước nhỏ cũng đủ làm giảm trải nghiệm sử dụng.

Vì vậy, hãy hạn chế để máy chung túi với chìa khóa, tránh nhét sau túi quần hoặc đặt ở nơi dễ va chạm. Bên cạnh đó, nước luôn là “kẻ thù” nguy hiểm của smartphone, chỉ một chút bất cẩn khi tay ướt hoặc mang máy vào nhà vệ sinh, hồ bơi cũng có thể khiến bạn phải trả giá đắt. Cẩn trọng trong từng thói quen nhỏ sẽ giúp điện thoại của bạn bền bỉ hơn theo thời gian.

2. Giữ smartphone ở nhiệt độ phù hợp

Nhiệt độ là yếu tố thường bị bỏ qua nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ smartphone. Để thiết bị luôn hoạt động ổn định, hãy giữ máy ở môi trường khô ráo, thoáng mát và tránh xa thời tiết khắc nghiệt.

Cũng như cơ thể con người có ngưỡng chịu nhiệt, smartphone chỉ vận hành tốt trong một dải nhiệt độ nhất định, nếu quá nóng hoặc quá lạnh đều có thể khiến máy chậm lại, thậm chí tự tắt.

Một lưu ý quan trọng đó là tuyệt đối không đặt smartphone trên bảng điều khiển ô tô dưới ánh nắng trực tiếp, vì nhiệt độ cao có thể gây hỏng pin hoặc làm máy quá nhiệt nghiêm trọng.

3. Gỡ các ứng dụng không cần thiết

Ứng dụng mang đến sự tiện lợi, nhưng không phải cái nào cũng hữu ích cho smartphone của bạn. Nhiều ứng dụng ít dùng, như trò chơi đã bỏ dở hay trình duyệt bổ sung, vẫn lặng lẽ chạy ngầm, “ngốn” pin và chiếm dung lượng bộ nhớ, khiến thiết bị chậm chạp hơn theo thời gian.

Để duy trì hiệu suất, hãy thường xuyên rà soát và gỡ bỏ những ứng dụng không còn cần thiết. Việc đơn giản này không chỉ giải phóng bộ nhớ mà còn giúp tiết kiệm pin, giữ cho smartphone hoạt động mượt mà lâu hơn.

4. Cập nhật ứng dụng thường xuyên

Dù bạn dùng iOS hay Android, việc cập nhật phần mềm thường xuyên là chìa khóa để điện thoại vận hành trơn tru, tiết kiệm dung lượng và duy trì tốc độ xử lý. Các bản cập nhật không chỉ cải thiện hiệu suất mà còn vá lỗi và tăng cường bảo mật, giúp thiết bị tránh được nhiều rủi ro.

Việc cập nhật phần mềm thường xuyên là chìa khóa để điện thoại vận hành trơn tru, tiết kiệm dung lượng và duy trì tốc độ xử lý. Ảnh: Internet

Vì thế, hãy bật chế độ cập nhật tự động cho ứng dụng hoặc chủ động kiểm tra ít nhất mỗi tuần một lần để đảm bảo smartphone của bạn luôn trong trạng thái tối ưu.

5. Duy trì tuổi thọ pin smartphone

Pin là “trái tim” của smartphone, và cách bạn sử dụng hằng ngày quyết định trực tiếp đến tuổi thọ của nó. Nếu muốn pin bền bỉ, hãy tránh để máy cạn kiệt hoàn toàn rồi mới sạc. Lý tưởng nhất là duy trì mức dung lượng trong khoảng 20% -80% và sử dụng bộ sạc chính hãng. Đừng lạm dụng việc sạc nhiều lần trong ngày hay cắm sạc qua đêm, bởi điều đó dễ khiến pin chai nhanh hơn.

Ngoài ra, thói quen nhỏ như tắt Wi-Fi, Bluetooth khi không dùng, giảm độ sáng màn hình hoặc hạn chế chế độ rung thông báo cũng giúp tiết kiệm năng lượng đáng kể. Thỉnh thoảng, bạn cũng nên tắt nguồn thiết bị để pin có “khoảng nghỉ”, từ đó kéo dài tuổi thọ và giữ cho điện thoại luôn hoạt động ổn định.

6. Bảo vệ màn hình smartphone

Màn hình nứt không chỉ làm giảm trải nghiệm sử dụng mà còn kéo theo chi phí sửa chữa đắt đỏ. Thay vì chờ đến lúc phải thay màn hình, bạn nên đầu tư ngay một miếng dán chất lượng cao, lớp “áo giáp” mỏng giúp hạn chế nguy cơ va đập, trầy xước và giữ cho màn hình luôn sáng rõ.

Hiện có nhiều loại miếng dán bảo vệ, nhưng hãy ưu tiên những sản phẩm có độ bền và khả năng chống xước tốt, vì đây chính là giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả để kéo dài tuổi thọ chiếc điện thoại của bạn.

7. Xóa bớt bộ nhớ smartphone

Việc lưu trữ quá nhiều ảnh và dữ liệu trên smartphone không chỉ chiếm dung lượng quý giá mà còn làm chậm hiệu suất tổng thể của thiết bị. Để khắc phục, bạn nên thường xuyên xóa những tệp không cần thiết, đồng bộ ảnh và dữ liệu quan trọng sang máy tính hoặc dịch vụ lưu trữ đám mây, rồi giải phóng bộ nhớ khỏi những bức ảnh đã “ngủ quên” nhiều năm.

Bên cạnh đó, đừng quên dọn dẹp bộ nhớ đệm định kỳ, đây vốn là thủ phạm ngốn dung lượng mà bạn có thể tận dụng cho các tác vụ hữu ích hơn. Với vài mẹo nhỏ này, chiếc điện thoại của bạn sẽ không chỉ vận hành mượt mà hơn mà còn duy trì độ bền lâu dài, mang lại trải nghiệm ổn định trong suốt quá trình sử dụng.

8. Sử dụng ốp lưng cho smartphone

Trong thực tế, nhiều người yêu thích những chiếc smartphone sang trọng, mỏng nhẹ, nhưng để bảo vệ thiết bị đắt giá này, một chiếc ốp lưng là lựa chọn gần như bắt buộc.

Trong trường hợp vô tình đánh rơi, ốp lưng sẽ đóng vai trò như “lá chắn” giúp giảm thiểu hư hại và tránh những khoản chi phí sửa chữa tốn kém. Đây là mẹo đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả để giữ cho điện thoại bền bỉ theo thời gian.

Để bảo vệ smartphone, một chiếc ốp lưng là lựa chọn gần như bắt buộc. Ảnh: Internet.

Dù là ốp lưng cao cấp hay loại phổ thông, cả hai đều góp phần kéo dài tuổi thọ thiết bị và đặc biệt hữu ích nếu bạn có ý định bán lại, bởi một chiếc điện thoại ít trầy xước chắc chắn sẽ giữ được giá trị cao hơn trên thị trường.

9. Thay thế pin bị hỏng

Đôi khi, dù bạn sử dụng điện thoại rất cẩn thận, pin vẫn xuống cấp và không còn giữ được năng lượng như trước. Đây là dấu hiệu cho thấy bạn cần thay pin chứ không nhất thiết phải đổi cả chiếc điện thoại mới. Việc thay pin đúng cách không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn giúp thiết bị hoạt động ổn định, kéo dài thêm tuổi thọ sử dụng.

Nếu dùng máy có pin rời, bạn có thể dễ dàng tự thay thế. Với những dòng iPhone hoặc Android pin liền, người am hiểu công nghệ có thể mua bộ dụng cụ thay pin chuyên dụng, thường đi kèm pin mới và đầy đủ dụng cụ hỗ trợ. Trong trường hợp bạn không quen tự thao tác, giải pháp an toàn nhất là mang smartphone đến các trung tâm bảo hành hoặc cửa hàng sửa chữa uy tín.

10. Luôn sao lưu dữ liệu smartphone

Sao lưu dữ liệu có thể không giúp kéo dài tuổi thọ phần cứng, nhưng lại là “lá chắn an toàn” cho những gì quý giá nhất trên smartphone của bạn, từ ảnh, video cho đến danh bạ. Nhờ vậy, khi đến lúc chia tay chiếc điện thoại cũ, bạn sẽ không phải lo lắng mất mát dữ liệu và cũng không cần bắt đầu lại từ con số 0.

Với người dùng iPhone, hãy đảm bảo bật tính năng iCloud Backup bằng cách vào Cài đặt > [Tên của bạn] > iCloud > Sao lưu iCloud và luôn để công tắc này ở trạng thái bật. Người dùng Android cũng có tùy chọn tương tự trong Cài đặt > Google > Sao lưu, hoặc tận dụng dịch vụ sao lưu riêng mà một số hãng như Samsung cung cấp. Nếu khó tìm, bạn chỉ cần mở ứng dụng Cài đặt, gõ từ khóa “sao lưu” vào ô tìm kiếm để nhanh chóng truy cập.

Tóm lại, hãy chăm sóc smartphone một cách cẩn trọng nếu bạn muốn nó đồng hành bền bỉ theo thời gian. Tránh để thiết bị tiếp xúc với nước, bụi bẩn hoặc va chạm không cần thiết, và luôn giữ nó trong tình trạng an toàn khi sử dụng.

Smartphone ngày nay có giá trị cao, nhưng đồng thời cũng là vật bất ly thân trong công việc và đời sống hằng ngày. Vì vậy, đừng quên trang bị ốp lưng, dán màn hình bảo vệ, cập nhật phần mềm thường xuyên và hạn chế để máy tiếp xúc với thời tiết khắc nghiệt./.