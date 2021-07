10 đại học Mỹ có nhiều tân sinh viên đi làm nhất

Nghiên cứu của US News and World report cho thấy, thu nhập đóng vai trò quan trọng trong việc chọn đại học của sinh viên. Những em xuất thân trong gia đình khá giả sẽ không ngại học xa so với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hơn. Theo nghiên cứu của Đại học California (Los Angeles), khoảng 56% sinh viên có xu hướng chọn trường cách nhà khoảng 160 km đổ lại.

Nếu học xa hơn hoặc cần tiền để chi trả sinh hoạt, sinh viên và du học sinh thường đi làm thêm. Việc này tạo cơ hội học hỏi cũng như môi trường trao đổi kinh nghiệm sôi nổi, giúp ích cho các em khi thực tập. Tuy nhiên, đi làm từ sớm có thể khiến các em chểnh mảng học tập.