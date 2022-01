10 địa điểm được tổ chức kinh doanh hoa, cây cảnh Tết ở TP.Vinh

Địa điểm số 1: Khu vực Trung tâm hội chợ thuộc Công viên Trung tâm thành phố tiếp giáp đường Trường Thi do Công ty cổ phần Trung Long làm chủ đầu tư thuộc địa bàn phường Trường Thi; Vị trí vỉa hè phía Tây Bắc đường Trường Thi đoạn từ cổng Công viên Trung tâm đến ngã ba Khách sạn Mường Thanh Phương Đông.

Địa điểm số 2: Khu vực bãi đậu xe trước cổng chính Công viên Trung tâm.

Địa điểm số 3: Khu đất dự án của Công ty CP Phát triển Hoa Sen, Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Nghệ An tại đường Lê Nin thuộc địa bàn phường Hưng Dũng (khi có văn bản đồng ý của Chủ quản lý khu đất).

Người dân TP. Vinh tấp nập mua cây cảnh Tết. Ảnh: Quang An Địa điểm số 4: Dọc các tuyến đường, bãi đỗ xe xung quanh Sân vận động Vinh tại phường Cửa Nam. Địa điểm số 5: Khu đất quy hoạch xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh tiếp giáp đường Lê Nin và đường Lê Hồng Phong thuộc địa bàn phường Hưng Phúc (được UBND tỉnh cho phép tại Văn bản 10018/UBND-CN ngày 22/12/2021).

Địa điểm số 6: Trong phạm vi đất dự án: Khu đô thị mới Cửa Tiền, Vinh Tân, thành phố Vinh do Chi nhánh Công ty CP Danatol tại Nghệ An làm chủ đầu tư (khi có văn bản đề xuất của Công ty CP Danatol tại Nghệ An).

Địa điểm số 7: Dải phân cách giữa đường quy hoạch 72m (đoạn từ nút giao với đường Lê Nin đến đường Trương Văn Lĩnh) và dải phân cách giữa đường QH 95m (đoạn từ đường Trương Văn Lĩnh đến đường Chu Trạc) thuộc địa bàn xã Nghi Phú (cách khu vực các nút giao tối thiểu 20m tính từ chỉ giới đường đỏ đường Nguyễn Trãi, Lê Nin, Trương Văn Lĩnh).

Địa điểm số 8: Sử dụng tạm thời một phần vỉa hè đường Lê Nin (đoạn từ đường Hải Thượng Lãn Ông đến nút giao đường 72m), đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (chỉ sử dụng tối đa 5m sát với CGĐĐ).

+ Chỉ sử dụng một phần vỉa hè để kinh doanh có kích thước rộng 5m tính từ tường rào công trình ở hai bên đường (chỉ giới đường đỏ) và phải được phân biệt ranh giới bằng vạch vôi để quản lý;

+ Giao UBND các phường, xã Hà Huy Tập và Nghi Phú tổ chức kẻ vạch vôi để kiểm soát việc kinh doanh, nếu không kẻ vạch thì không được tổ chức kinh doanh; Tuyệt đối không được để kinh doanh lấn ra ngoài vạch vôi, nếu để xảy ra vi phạm thì Chủ tịch UBND phường, xã đó phải chịu trách nhiệm và kiểm điểm trước Chủ tịch UBND thành phố.

Địa điểm số 9: Tại Công viên Hồ điều hòa thuộc địa bàn xã Hưng Lộc: Giao UBND xã Hưng Lộc tổ chức lựa chọn vị trí để khoanh vùng tổ chức kinh doanh, triển khai đấu nguồn điện để sử dụng, tổ chức quản lý vệ sinh môi trường và quản lý đảm bảo không gây ảnh hưởng tài sản trong công viên như nền, mặt đường, vỉa hè, đường dạo, hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng,... (cấm và xử lý nghiêm các hành vi xả rác bừa bãi trên công viên, ném xuống hồ nước).

Địa điểm số 10: Vị trí vỉa hè phía Tây Bắc đường Trường Thi đoạn từ cổng Công viên Trung tâm đến ngã ba Khách sạn Mường Thanh Phương Đông. Lực lượng chức năng TP.Vinh xử lý các điểm lấn chiếm vỉa hè, hành lang ATGT để bán cây cảnh Tết. Ảnh: Quang An : Vị trí vỉa hè phía Tây Bắc đường Trường Thi đoạn từ cổng Công viên Trung tâm đến ngã ba Khách sạn Mường Thanh Phương Đông.

TP.Vinh cho biết: "Thành phố đã chỉ đạo Công an thành phố, Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố và UBND phường, xã đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và an ninh trật tự khu vực xung quanh chợ hoa Xuân 2022; xử lý các trường hợp kinh doanh, buôn bán hoa, cây cảnh trên lòng đường, vỉa hè trái quy định...".

Ông Lê Sỹ Chiến - Phó Chủ tịch UBND