Xe 10 mẹo hữu ích giúp lái xe an toàn vào ban đêm Lái xe ban đêm luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, từ mỏi mắt, hạn chế tầm nhìn đến phản xạ chậm. Tuy nhiên, với một vài mẹo đơn giản nhưng hiệu quả sau, bạn hoàn toàn có thể giữ an toàn trên mọi cung đường.

Lái xe an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu, đặc biệt khi màn đêm buông xuống. Thực tế, lái xe vào ban đêm tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn so với ban ngày, không chỉ vì ánh sáng yếu mà còn do hàng loạt yếu tố khác như tầm nhìn hạn chế, mỏi mắt, loạn thị, động vật bất ngờ băng qua đường hay cả những tài xế mất tỉnh táo.

Thậm chí, chính đèn pha LED siêu sáng trên các xe đời mới, một yếu tố tưởng chừng giúp cải thiện an toàn lại có thể gây chói mắt và tạo dư ảnh, ảnh hưởng đến khả năng quan sát.

Ảnh minh họa.

Sự gia tăng lưu lượng xe, đặc biệt là những người cao tuổi hoặc có vấn đề về thị lực như cận thị, loạn thị hay tăng nhãn áp, cũng khiến việc di chuyển ban đêm thêm phần rủi ro.

Dù vậy, tin tốt là bạn hoàn toàn có thể cải thiện độ an toàn bằng những hành động đơn giản nhưng hiệu quả, từ việc giữ kính chắn gió luôn sạch sẽ đến tận dụng hợp lý hệ thống đèn pha.

Dưới đây là 10 mẹo hữu ích giúp bạn tự tin và an toàn hơn khi cầm lái vào ban đêm, dù là trở về nhà sau một ngày dài hay bắt đầu hành trình khám phá trong đêm hè.

1. Giữ kính chắn gió luôn sạch sẽ

Một kính chắn gió bẩn không chỉ ảnh hưởng đến tầm nhìn mà còn là nguyên nhân khiến ánh sáng bị tán xạ, gây chói mắt, đặc biệt nguy hiểm khi lái xe vào ban đêm. Ngay cả những sản phẩm hỗ trợ như chất chống mưa, nếu dùng không đúng cách, cũng có thể làm tăng độ lóa khi ánh sáng đèn pha chiếu vào.

Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA) cảnh báo rằng, bụi bẩn, dấu vân tay hay màng dầu bám trên kính chắn gió đều có thể hạn chế tầm nhìn, khiến bạn khó quan sát đường trong điều kiện thiếu sáng.

Vì vậy, hãy duy trì thói quen vệ sinh kính chắn gió ít nhất mỗi tuần một lần, cả bên trong lẫn bên ngoài, để đảm bảo tầm nhìn luôn rõ ràng và hành trình luôn an toàn.

2. Giữ đèn pha luôn sạch sẽ

Việc giữ cho đèn pha sạch sẽ là một cách đơn giản nhưng hiệu quả để cải thiện tầm nhìn khi lái xe vào ban đêm. Bụi bẩn, mảnh vụn hay xác côn trùng bám trên bề mặt đèn không chỉ làm giảm độ sáng mà còn khiến ánh sáng tỏa ra không đều, ảnh hưởng đến khả năng quan sát.

Việc giữ cho đèn pha sạch sẽ là một cách đơn giản nhưng hiệu quả để cải thiện tầm nhìn khi lái xe vào ban đêm. Ảnh: Internet

Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn sống ở khu vực nhiều bụi hoặc thường xuyên di chuyển qua những nơi có mật độ côn trùng cao. Việc kiểm tra và lau sạch đèn pha định kỳ sẽ giúp hệ thống chiếu sáng hoạt động hiệu quả hơn, yếu tố then chốt cho những chuyến đi an toàn trong đêm.

3. Sử dụng đèn pha khi cần thiết

Trên những tuyến đường nông thôn, gần rừng hoặc cánh đồng - nơi có nguy cơ xuất hiện động vật băng qua đường, đèn pha là công cụ hỗ trợ quan trọng giúp bạn phát hiện sớm các mối nguy tiềm ẩn như trâu, bò. Hội đồng An toàn Quốc gia Mỹ (NSC) cũng khuyến nghị nên bật đèn pha khi di chuyển trên những đoạn đường dài, rộng hoặc ít đèn chiếu sáng.

Tuy nhiên, hãy sử dụng đèn pha một cách hợp lý. Tránh bật đèn pha khi lái xe trong điều kiện mưa hoặc sương mù dày đặc, vì ánh sáng có thể phản xạ ngược lại, làm giảm tầm nhìn.

Ngoài ra, khi vào cua hoặc lên dốc, bạn nên tắt đèn pha để không gây chói mắt cho xe đi ngược chiều, một hành động nhỏ nhưng có thể giúp đảm bảo an toàn cho cả hai phía.

4. Tránh nhìn trực diện vào đèn pha xe đối diện

Khi lái xe vào ban đêm, bạn có thể theo phản xạ nhìn vào ánh đèn pha đang chiếu tới từ đỉnh dốc hoặc góc cua. Tuy nhiên, đây là thói quen nguy hiểm. Việc nhìn trực diện vào ánh sáng chói có thể khiến thị lực bị giảm tạm thời, thậm chí để lại dư ảnh, khiến bạn mất phương hướng và khó quan sát đường đi ngay sau đó.

Thay vào đó, hãy tập trung nhìn ra xa về phía lề đường hoặc vạch kẻ để giữ hướng lái ổn định. Đây là cách đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ thị lực và duy trì sự tập trung khi đối mặt với ánh sáng chói từ xe ngược chiều.

5. Kiểm tra độ căn chỉnh của đèn pha để tránh gây nguy hiểm

Các tài xế nên kiểm tra định kỳ độ căn chỉnh của đèn pha, đặc biệt khi xe đã qua sử dụng lâu năm. Sự hao mòn theo thời gian, tai nạn nhỏ hoặc sai số từ nhà sản xuất đều có thể khiến đèn pha bị lệch, dẫn đến việc chiếu sáng không đúng hướng hoặc gây chói mắt cho xe đối diện.

Thậm chí theo tờ NBC News, tại Mỹ, luật pháp không yêu cầu các hãng xe kiểm tra lại độ chụm của đèn pha sau khi lắp đặt. Điều này đồng nghĩa với việc một số xe mới xuất xưởng vẫn có thể bị lệch pha mà chủ xe không hề hay biết.

Hậu quả không chỉ là làm giảm tầm nhìn của chính bạn vào ban đêm, mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây lóa mắt, mất phương hướng cho những người lái xe ngược chiều. Vì vậy, việc mang xe đến ga-ra để kiểm tra và điều chỉnh đèn pha là bước quan trọng nhằm đảm bảo an toàn cho cả bạn và người tham gia giao thông khác.

6. Giảm độ sáng đèn nội thất để tránh mất tập trung và mỏi mắt

Khi lái xe vào ban đêm, đèn nội thất nên được tắt hoàn toàn hoặc giảm xuống mức thấp nhất có thể. Ánh sáng bên trong xe không chỉ khiến mắt bạn khó thích nghi với bóng tối bên ngoài do mất vài phút để điều chỉnh lại tầm nhìn mà còn dễ gây lóa và làm giảm khả năng quan sát đường.

Khi lái xe vào ban đêm, đèn nội thất nên được tắt hoàn toàn hoặc giảm xuống mức thấp nhất có thể. Ảnh: Internet

Việc bật đèn nội thất để tìm đồ vật hoặc giúp hành khách đọc sách, xem điện thoại cũng có thể làm tăng sự mất tập trung, nhất là khi ánh sáng phản chiếu lên kính chắn gió, tạo ra hiện tượng lóa hoặc bóng mờ khó chịu.

Để giữ tầm nhìn ban đêm luôn rõ ràng và đảm bảo an toàn, tốt nhất hãy hạn chế tối đa mọi nguồn sáng không cần thiết trong xe khi đang di chuyển vào ban đêm.

7. Giữ kính mắt sạch để đảm bảo tầm nhìn ban đêm

Cũng như kính chắn gió, tròng kính mắt bẩn có thể làm tán xạ ánh sáng, gây chói và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tầm nhìn khi lái xe vào ban đêm.

Theo hệ thống phòng khám nhãn khoa Heartland Optical (Mỹ), bạn nên vệ sinh kính bằng nước ấm hoặc xà phòng rửa chén dịu nhẹ không chứa chất dưỡng ẩm, kết hợp khăn chuyên dụng để tránh trầy xước.

Thói quen lau kính bằng vạt áo tuy tiện lợi nhưng có thể khiến bụi bẩn bám sâu hơn và làm mờ tròng kính, khiến việc quan sát trong điều kiện thiếu sáng trở nên nguy hiểm hơn.

8. Đeo kính mắt phù hợp

Để duy trì tầm nhìn tối ưu khi lái xe vào ban đêm, hãy khám mắt định kỳ để đảm bảo bạn đang sử dụng đúng loại kính theo chỉ định. Bên cạnh đó, bạn có thể cân nhắc sử dụng tròng kính có lớp phủ chống phản quang, giúp giảm hiện tượng chói từ đèn pha hoặc ánh sáng phản chiếu.

Tránh dùng những loại kính cản trở tầm nhìn ngoại vi, vốn rất quan trọng khi xử lý tình huống giao thông. Ngoài ra, nhiều người lựa chọn kính lái xe ban đêm có tròng màu vàng để giảm độ chói.

Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo nên tham khảo ý kiến bác sĩ, vì một số loại kính này có thể làm giảm khả năng nhìn rõ trong điều kiện ánh sáng yếu, thay vì cải thiện như mong muốn.

9. Giữ cho tinh thần tỉnh táo - yếu tố then chốt khi lái xe ban đêm

Sự mệt mỏi dù chỉ ở mức nhẹ cũng có thể ảnh hưởng lớn đến khả năng lái xe, đặc biệt vào ban đêm. Ngay cả những thay đổi nhỏ về lịch trình như điều chỉnh giờ theo mùa cũng có thể làm rối loạn nhịp sinh học của cơ thể, khiến bạn cảm thấy uể oải hoặc mất tập trung.

Theo hệ thống chăm sóc sức khỏe Northwestern Medicine (Mỹ), việc thay đổi đồng hồ sinh học khiến cơ thể khó xác định rõ thời điểm nên ngủ hay thức, từ đó làm gia tăng cảm giác mệt mỏi và gây hiện tượng mờ mắt, một trong những nguyên nhân khiến tầm nhìn ban đêm suy giảm đáng kể.

Vì vậy, hãy luôn đảm bảo bạn ở trong trạng thái tỉnh táo và nghỉ ngơi đầy đủ trước khi bắt đầu bất kỳ hành trình nào vào ban đêm.

10. Tăng khoảng cách với xe phía trước để phản ứng kịp thời

Khi lái xe vào ban đêm, trong điều kiện tầm nhìn hạn chế và phản xạ có thể bị chậm lại do mệt mỏi thì việc giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước trở nên đặc biệt quan trọng.

Đèn pha chỉ chiếu sáng được một khoảng cách nhất định, khiến bạn khó phát hiện sớm các mối nguy như động vật băng ngang đường hay vật thể rơi từ xe tải phía trước.

Nếu người lái xe trước phải phanh gấp hoặc đánh lái để tránh chướng ngại vật, bạn sẽ cần thêm thời gian và khoảng trống để xử lý tình huống an toàn. Việc tăng khoảng cách với xe trước không chỉ giúp giảm nguy cơ va chạm mà còn mang lại cảm giác kiểm soát tốt hơn trên những cung đường tối và bất ngờ.