10 mỹ nhân gợi cảm nhất thế giới trong thập niên qua

Katy Perry đứng đầu “Maxim Hot 100” vào năm 2010. Thời điểm đó, nữ ca sĩ sinh năm 1984 đã hoạt động trong showbiz thế giới được gần 10 năm, đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trong nghề. Năm 2010, cô ghi dấu ấn với thành công của album One of the Boys và tour lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên. Cùng năm, cô kết hôn cùng diễn viên hài Russell Brand. Cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài được 2 năm. 2020 là một năm quan trọng đối với Katy khi dự định ra album thứ 6 và kết hôn cùng tài tử Orlando Bloom.