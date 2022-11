Theo dõi Báo Nghệ An trên

Ô tô đã qua sử dụng ngày càng giữ giá tốt hơn so với những năm trước đây, trong đó phần lớn là các mẫu xe SUV, sedan thuộc các thương hiệu đến từ Mỹ, Nhật Bản.

Trong bối cảnh xe mới liên tục gặp tình trạng khan hàng, giá trị ô tô cũ ngày càng gia tăng. Mới đây, công ty chuyên khảo sát thị trường, tư vấn mua xe iSeeCars, có trụ sở ở Boston, Mỹ vừa tiến hành các cuộc khảo sát về mức độ khấu hao, khả năng giữ giá của các mẫu ô tô bán tại Mỹ sau 5 năm sử dụng.

Cụ thể, dựa trên cơ sở phân tích dữ liệu bán hàng hơn 3 triệu ô tô bán tại Mỹ thời gian gần đây, iSeeCars đã đưa ra tỉ lệ mất giá của các mẫu ô tô sau 5 năm lăn bánh. Kết quả khảo sát, phân tích của iSeeCars cho thấy trung bình mỗi chiếc ô tô mất giá khoảng 33,3% sau 5 năm sử dụng. So với năm 2021, tỷ lệ mất giá (khấu hao) trung bình của mỗi chiếc ô tô đã qua sử dụng tại Mỹ sau 5 năm giảm 17%. Ông Karl Brauer - Chuyên gia của iSeeCars cho biết: “Sự khan hiếm của những mẫu ô tô cũ đã qua sử dụng do tình trạng gián đoạn sản xuất ô tô mới liên quan đến đại dịch đã khiến giá ô tô đã qua sử dụng giữ giá tốt hơn so với những năm trước”.

Trong số 10 ô tô giữ giá tốt nhất sau 5 năm đầu tiên sử dụng, Jeep chiếm hai vị trí dẫn đầu với hai mẫu Jeep Wrangler và Wrangler Unlimited. Cụ thể, theo iSeeCars sau 5 năm đầu tiên sử dụng Jeep Wrangler chỉ giảm 7,3% tương đương 2.361 USD so với giá bán ban đầu. Trong khi đó, Jeep Wrangler Unlimited cũng chỉ giảm 8,7% tương đương 3.344 USD.

Với kiểu dáng hầm hố những chiếc Jeep Wrangler đang trở thành mẫu xe vượt thời gian và ngày càng trở nên phổ biến. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi hai mẫu xe Jeep này tiếp tục giữ vững hai vị trí dẫn đầu trong Top 10 mẫu ô tô giữ giá tốt nhất sau 5 năm đầu tiên sử dụng.

Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Porsche 911 và Toyota Tacoma với tỉ lệ mất giá lần lượt là 14,6% và 14,9% sau 5 năm đầu tiên sử dụng. Trong đó, với Toyota Tacoma chủ xe mua xe mới và sử dụng 5 năm chỉ mất khoảng 5.926 USD cho việc khấu hao.

Các vị trí từ thứ 5 - 7 trên bảng xếp hạng thuộc về Honda Civic (16,3%), Subaru BRZ (18,2%) và Ford Mustang (19,4%). “Qua khảo sát, chúng tôi nhận thấy giá trị các mẫu ô tô thể thao tăng vọt sau khi lệnh phong tỏa bắt đầu và chúng vẫn đang là những mẫu xe giữ giá tốt trên thị trường ô tô đã qua sử dụng hiện nay”. Karl Brauer chia sẻ. Những mẫu xe còn lại góp mặt trong danh sách này gồm Toyota Corolla, Nissan Versa và Chevrolet Camaro.