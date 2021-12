10 sao Việt từng là VĐV thể thao

10. Ngọc Tình (kickboxing)

Ngọc Tình sinh năm 1988, vốn là VĐV võ thuật cổ truyền, sau đó chuyển sang luyện kickboxing. Anh từng giành Huy chương Bạc kickboxing tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2010, Huy chương Vàng đối kháng nam, Huy chương Đồng nội dung Thái Sơn Côn tại giải võ thuật cổ truyền TP. HCM mở rộng 2011, Huy chương Đồng kickboxing toàn quốc 2012...

Ngọc Tình bén duyên nghiệp người mẫu năm 2010 khi đoạt giải vàng Siêu mẫu Việt Nam. Năm 2011, anh tham gia cuộc thi Best Model of the World và đoạt giải "Trang phục dạ hội đẹp nhất" với trang phục áo dài của nhà thiết kế Công Trí. Năm 2016, Ngọc Tình đoạt giải Á vương 1 cuộc thi Nam vương Đại sứ Hoàn vũ tại Thái Lan. Một năm sau, anh đăng quang Nam vương tại cuộc thi Manhunt International 2017 cũng tại Thái Lan. Bên cạnh đó, Ngọc Tình còn giành nhiều giải thưởng danh giá khác.