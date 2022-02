10 sự kiện nổi bật của lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An năm 2021

(Baonghean.vn) - Năm 2021, lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả tiêu biểu trên các lĩnh vực. Cùng Báo Nghệ An điểm lại 10 sự kiện nổi bật của Lực lượng Vũ trang tỉnh Nghệ An trong năm qua.