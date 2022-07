10 thí sinh có điểm thi tốt nghiệp cao nhất của tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT được thực hiện với 2 mục đích đó là xét công nhận tốt nghiệp và để lấy điểm xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Tại Nghệ An, ngoài những thí sinh đạt điểm cao nhất của tổ hợp khối thì danh sách những thí sinh có điểm tốt nghiệp cao nhất cũng được lộ diện với nhiều bất ngờ.

Theo tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong số hơn 36.000 thí sinh của Nghệ An tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 thì thí sinh có điểm thi tốt nghiệp cao nhất của 6 môn thi, bao gồm 3 môn bắt buộc là Toán, Văn, Ngoại ngữ và 1 tổ hợp môn (Khoa học Xã hội hoặc Khoa học Tự nhiên) đó là thí sinh Lương Cao Trúc Linh - học sinh Trường PT DTNT THPT số 2 với tổng điểm là 55,4 điểm.

Thí sinh này cũng có điểm tổ hợp khối khá cao với khối C là 28 điểm và khối D là 26,5 điểm.

Đồng xếp thứ 2 trong danh sách là Phạm Thị Trà My - học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu với 55,2 điểm. Thí sinh này cũng đồng thời là Á khoa khối C toàn quốc với 29,5 điểm. Cùng mức điểm với Trà My còn có thí sinh Nguyễn Linh Chi - Trường THPT Phan Đăng Lưu.

Đứng thứ 3 trong danh sách là em Nguyễn Thị Tường Vi - Trường THPT Đô Lương 3 với 55,05 điểm. Điểm thi khối C của Tường Vi là 27,5 điểm.

Đứng thứ 4 là em Lê Thị Ngân - Trường THPT Phan Thúc Trực với 54,95 điểm. Điểm khối C của thí sinh này là 28,5 điểm.

Đứng thứ 5 là em Cao Thu Hà - Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn với 54,75 điểm. Điểm khối C của thí sinh này là 28,25 điểm.

Đứng thứ 6 là em Nguyễn Thị Bảo Ngọc - Trường THPT Anh Sơn 1 với 54,7 điểm. Điểm khối C của thí sinh này là 27,75 điểm.

Trong danh sách có 3 thí sinh cùng đứng thứ 7 với 54,55 điểm là các em: Hồ Thùy Linh, Nguyễn Thanh Thúy - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và Nguyễn Thị Ngọc Mai - Trường PT DTNT THPT số 2. Trong đó, thí sinh Ngọc Mai có điểm khối C là 29 điểm, thí sinh Thùy Linh có điểm khối D là 28,05 và Ngọc Mai điểm khối D là 28,3 điểm.

Đứng thứ 8 trong danh sách với 54,5 điểm là 2 thí sinh Nguyễn Thị Thanh Huyền - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và Hoàng Thị Thanh Trúc - Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn. Điểm khối C của Thanh Huyền là 28,25 điểm và điểm khối D của Thanh Trúc là 27,9 điểm.

Đứng thứ 9 là thí sinh Trương Thị Ngọc Minh - Trường THPT Quỳ Hợp với 54,4 điểm. Điểm khối D của thí sinh này là 27,9 điểm.

Đứng thứ 10 là thí sinh Vi Thị Bảo Yến - Trường THPT DTNT tỉnh với 54,2 điểm. Điểm khối C của thí sinh này là 27,75 điểm.