Thời sự 100% Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở ở Nghệ An có trình độ đại học và trên đại học Tỉnh Nghệ An đã hoàn thành Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2025 – 2030. Cùng với phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu và khâu đột phá cho chặng đường 5 năm tới, 100% Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở nhiệm kỳ mới có trình độ chuyên môn đại học và trên đại học.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và phường Thành Vinh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHPN phường Thành Vinh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: CSCC

Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2025 – 2030 ở Nghệ An chính thức tổ chức từ ngày 26/9 đến ngày 29/10/2025, 100% xã, phường đã tổ chức thành công đại hội đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và an toàn.

Đánh giá chung từ Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh: Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở được tổ chức trang trọng, đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, khách quan. Báo cáo chính trị trình Đại hội được chuẩn bị công phu, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm kỳ qua, xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ và khâu đột phá của nhiệm kỳ 2025 - 2030, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành thể hiện tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, chỉ rõ ưu điểm, hạn chế và bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, điều hành.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và xã Anh Sơn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHPN xã Anh Sơn nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: CSCC

Các ý kiến tham luận tại Đại hội phong phú, đại diện cho nhiều lĩnh vực, phản ánh rõ nét vai trò, đóng góp của phụ nữ trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động do tổ chức Hội phát động. Nhiều tham luận có chất lượng, nêu giải pháp thiết thực nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội trong giai đoạn mới.

Công tác chuẩn bị nhân sự được tiến hành bài bản, đúng quy trình, nguyên tắc tập trung dân chủ. Có 121/130 đơn vị cấp xã sau sáp nhập thực hiện chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy viên Kiểm tra Hội LHPN cấp xã; Có 9 đơn vị cấp xã không thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính tổ chức bầu trực tiếp tại Đại hội.

Kết quả, đội ngũ Ban Chấp hành Hội LHPN cấp cơ sở khóa mới đảm bảo đủ 3 độ tuổi, có tính kế thừa và trẻ hóa. Cụ thể, có 70% đơn vị có tỷ lệ cán bộ dưới 40 tuổi tham gia Ban Chấp hành đạt từ 15% trở lên. Về Chủ tịch Hội cơ sở, có 100% có trình độ đại học và trên đại học; 89% có trình độ trung cấp lý luận chính trị, 11% cao cấp.

Điểm mới trong kỳ Đại hội này là công tác tuyên truyền rộng khắp, phong phú về hình thức, hiệu quả về nội dung; đặc biệt phát huy vai trò mạng xã hội để tuyên truyền, tạo lan toả sâu rộng về hình ảnh, vai trò của tổ chức Hội Phụ nữ ở cơ sở thời gian qua và chặng đường mới đến đông đảo cán bộ, hội viên và nhân dân.

Lãnh đạo xã Mường Xén tham quan gian hàng trưng bày tại Đại hội đại biểu Hội LHPN xã Mường Xén nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: CSCC

Khâu tổ chức, điều hành Đại hội trang trọng, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; đặc biệt là thực hiện nghiêm phương châm “5 không”: không hoa, không quà, không văn nghệ, không tài liệu giấy, không rác thải nhựa.

Lãnh đạo phường Vinh Lộc tham quan gian hàng trưng bày tại Đại hội đại biểu Hội LHPN phường Vinh Lộc nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: CSCC

Thành công của Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030 là tiền đề quan trọng để các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực cán bộ, phát huy vai trò, khơi dậy khát vọng cống hiến của phụ nữ Nghệ An, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh Nghệ An theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và hướng tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.