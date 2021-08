100% kiến nghị của cử tri và nội dung đại biểu quan tâm được trả lời đầy đủ

Tại Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thay mặt UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII và báo cáo kết quả thực hiện kết luận phiên chất vấn Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII.

GIẢI QUYẾT 100% KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

Trước Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII, có 71 ý kiến, kiến nghị của cử tri được gửi đến UBND tỉnh để giải quyết; đồng thời ngày 13/12/2020, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết yêu cầu UBND tỉnh tiếp tục rà soát, giải quyết 27 kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII và 15 kiến nghị cử tri Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII cần giải quyết dứt điểm.

Với tinh thần trách nhiệm trước cử tri tỉnh nhà, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tích cực, chủ động nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết và trả lời đầy đủ 100% số kiến nghị và nội dung được yêu cầu.



Về kiến nghị của cử tri huyện Nam Đàn tiếp tục đề nghị UBND tỉnh kiểm tra, giám sát việc gây ô nhiễm môi trường của Công ty TNHH Đại Thành Lộc tại hồ Tràng Đen, xã Nam Hưng, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với chính quyền địa phương và các sở, ngành liên quan nắm bắt, kiểm tra cũng như thông tin đến người dân địa phương về kết quả xử lý một cách kịp thời và minh bạch.

Ông Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII và báo cáo kết quả thực hiện kết luận phiên chất vấn Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII. Ảnh: Thành Cường

Hiện, về bảo vệ môi trường, công ty đã thay thế bạt HDPE tại hồ lắng nước thải; mương dẫn nước thải; lắp đặt thêm hệ thống xử lý mùi tại các chuồng trại; có biện pháp ngăn nước mưa từ khu vực xung quanh chảy vào trang trại..., thay đổi hệ thống xử lý nước thải đảm bảo tuần hoàn tái sử dụng 100% nước thải sau hệ thống không đổ thải ra ngoài môi trường. Tiến hành xử lý, phun khử trùng, tiêu độc theo quy định.

Công ty đã nộp phạt với số tiền xử phạt là 320 triệu đồng. Đến ngày 19/5/2021, Công ty TNHH Đại Thành Lộc đã di chuyển hết số lợn ra khỏi trang trại và đóng cửa trang trại trong thời gian đình chỉ hoạt động theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND tỉnh. UBND tỉnh giao Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, Công an tỉnh, UBND huyện Nam Đàn giám sát trang trại Đại Thành Lộc trong thời gian đình chỉ hoạt động và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Toàn cảnh kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

Về kiến nghị của cử tri xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu tái định cư đập thủy lợi Bản Mồng để nhân dân sớm ổn định chỗ ở, UBND tỉnh cho biết, hiện UBND huyện Quỳ Châu đang triển khai xây dựng 2 khu tái định cư xen dắm là Khu Sau đập phụ 1 và Khu vị trí 2, khu 2, dốc 77.

Đối với Khu tái định cư vị trí 2, khu 2, dốc 77, đã thi công hoàn thành. Hiện UBND huyện Quỳ Châu đang chỉ đạo đơn vị tư vấn nghiên cứu phương án điều chỉnh thiết kế trình các cấp thẩm quyền thẩm định và phê duyệt. Đối với Khu tái định cư sau đập phụ 1, đã thi công đạt 40% khối lượng. Hiện UBND huyện Quỳ Châu đang tiến hành các thủ tục điều chỉnh quy hoạch và thiết kế bản vẽ thi công, dự toán trình các cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt để tiếp tục thi công. Thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo UBND huyện Quỳ Châu đẩy nhanh tiến đốc xây dựng Khu tái định cư đập thủy lợi Bản Mồng để nhân dân sớm ổn định chỗ ở.

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

UBND tỉnh cũng đã trả lời kiến nghị cử tri huyện Nghi Lộc đề nghị ngành Y tế quan tâm xử lý tình trạng quá tải tại Khoa Tai - Mũi - Họng của Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An và kiến nghị của cử tri huyện Thanh Chương về việc thành lập các xóm tại các Xí nghiệp chè Thanh Mai, Xí nghiệp chè Hạnh Lâm, Xí nghiệp chè Ngọc Lâm sau khi cổ phần hóa các xí nghiệp chè trên địa bàn huyện, để đảm bảo hoạt động quản lý nhà nước và quyền lợi của người dân.

KỊP THỜI GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ BỨC XÚC TRONG THỰC TIỄN

Đối với việc thực hiện kết luận chất vấn tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện các Nghị quyết về giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh, Báo cáo kết luận giám sát của Thường trực HĐND tỉnh và Thông báo kết luận các phiên chất vấn của kỳ họp từ đầu nhiệm kỳ để kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc mà đại biểu và cử tri quan tâm.

Theo đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình, dự án trên địa bàn tỉnh. Kết quả, trong 6 tháng đầu năm, một số công trình trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng đã hoàn thành, đưa vào sử dụng như đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò giai đoạn 1, cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam; thi công bàn giao đưa vào sử dụng dự án Nâng cấp, mở rộng QL15A đoạn Km320 đến Km324. Tính đến ngày 10/7/2021, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý giao chi tiết từ đầu năm 2021 đã giải ngân trên 980 tỷ đồng, đạt 33,77% KH.

Cầu Cửa Hội nhìn từ trên cao 1. Ảnh tư liệu: Lê Thắng

Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, phương án bố trí đã đảm bảo tập trung hơn nhiều so với giai đoạn trước. Cụ thể: Nguồn ngân sách Trung ương: số lượng dự án (không bao gồm các dự án bố trí thu hồi vốn ứng trước) giảm 69,5% (từ 282 dự án xuống còn 86 dự án); nguồn ngân sách địa phương: số lượng dự án giảm 62,42% (từ 793 dự án xuống còn 298 dự án).

Đặc biệt, giai đoạn 2021-2025 đã dành 40% tổng vốn để đầu tư các công trình trọng điểm, có tính động lực, kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: hạ tầng khu kinh tế, các khu công nghiệp, các tuyến giao thông trọng điểm,...

Đối với công tác giao đất, giao rừng, các sở, ngành, địa phương phối hợp với địa phương phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch được UBND tỉnh giao năm 2021. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và nguồn kinh phí còn hạn chế nên tiến độ thực hiện đề án chưa đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Ngân sách tỉnh đã cấp 12 tỷ đồng kinh phí thực hiện đề án án giao rừng gắn với giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Đối với công tác quản lý các dự án thủy điện, thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương để thực hiện công tác giám sát, kiểm tra hoạt động xây dựng, vận hành, khai thác các dự án thủy điện để đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Qua kiểm tra cơ bản các chủ đầu tư, chủ sở hữu đập và hồ chứa thủy điện đã thực hiện tốt các nội dung được quy định về quản lý an toàn đập và hồ chứa, đồng thời cũng chỉ ra các tồn tại cần giải quyết để đảm bảo công tác an toàn trong vận hành nhà máy. Từ đó, các chủ đầu tư triển khai khắc phục và đã vận hành công trình an toàn trong mùa mưa bão 2020.

Đối với việc xử lý tình trạng các dự án chậm tiến độ kéo dài, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo làm rõ tiêu chí lựa chọn 84/239 dự án đề xuất kiểm tra trong năm 2021. Rà soát, phân nhóm 239 dự án về thủ tục pháp lý đã có; sơ bộ tình hình triển khai thực hiện dự án.

Công tác giám sát, kiểm tra hoạt động xây dựng, vận hành, khai thác các dự án thủy điện để đảm bảo an toàn được cử tri và đại biểu HĐND tỉnh quan tâm. Trong ảnh: Thủy điện Bản Ang. Ảnh tư liệu

Trong năm 2021, có 9 dự án bị chấm dứt hoạt động, hủy bỏ các thủ tục pháp lý có liên quan; đưa tổng số dự án bị chấm dứt hoạt động đến thời điểm hiện nay là 195 dự án, với tổng diện tích đất 120.450 ha.

Về chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, UBND tỉnh đang xây dựng “Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2022-2025” trình HĐND tỉnh xem xét quyết nghị trong năm 2021.

Ông Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng báo cáo kết quả giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia, công tác văn hóa và công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn./.