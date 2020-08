1.000 đoàn viên, thanh niên tham gia 'Tiếp sức mùa thi' Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Từ ngày 8 đến ngày 10/8, tại 61 điểm thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh, Đội thanh niên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” ra quân hỗ trợ, giúp đỡ cho các thí sinh và cổ vũ, động viên, tạo tinh thần thoải mái cho thí sinh, người nhà trong suốt quá trình thi. Trước thời điểm diễn ra kỳ thi, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các huyện, thị, thành đoàn tổ chức thành lập các đội thanh niên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” tại 100% điểm thi.

Trong thời gian diễn ra kỳ thi, đội hình tình nguyện sẽ được tăng cường tại các khu vực cao điểm về an ninh, trật tự, an toàn giao thông, hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực các điểm thi THPT năm 2020 và các điểm có mật độ giao thông cao gắn với khu vực xung quanh các điểm thi. Tại các điểm thi, đoàn thanh niên còn tổ chức trông giữ đồ đạc, phát nước, sữa miễn phí...