10.000 ngày sống chui lủi của cựu quân nhân mang án giết người

Dù đã thay đổi tên họ, có một cuộc hôn nhân với người vợ làm nghề thợ may cùng 3 đứa con, nhưng Luận vẫn chưa bao giờ yên tâm vì lỗi lầm gây ra. Sống nay đây, mai đó khiến hắn bộc lộ sơ hở của mình trước con mắt tinh tường của những người trinh sát…

Giết người vì nổi máu anh hùng.

Vào những ngày tháng 6/1992, xóm nhỏ nơi Hoàng Văn Luận (SN 1971, trú tại xã Tường Sơn, Anh Sơn, Nghệ An) sinh sống bỗng xôn xao vì hay tin động trời. Bà con làng xóm đánh giá Luận là người hiền lành, kiệm lời, sống khá khép kín, sinh ra trong gia đình gia giáo. Nên thông tin Luận là hung thủ giết người khiến ai ai cũng ngỡ ngàng, không tin đó là sự thật.

Hoàng Văn Luận khi bị bắt. Ảnh: Tư liệu.

Lần lại theo hồ sơ vụ án được lưu tại Phòng Cảnh sát hình sự, khi xảy ra sự việc, Hoàng Văn Luận đang phục vụ trong quân ngũ. Đơn vị nơi hắn công tác đóng chân tại xã Tường Sơn (Anh Sơn). Qua nhiều mối quan hệ, Luận có quen một người tên là Võ Văn Hảo (SN 1970; công tác tại đội 8, HTX Lâm Phú, xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương). Câu chuyện sẽ chẳng xảy ra nếu như mỗi bên biết nhẫn nhịn.

Trong một lần ra ngoài, Hảo gặp người quen là Hiền và Thắng, cùng đi lính nhưng công tác ở đại đội khác. Khi cả 3 cùng ngồi uống nước thì giữa Võ Văn Hảo và Thắng xảy ra xích mích. Vì không muốn đôi co nên Hảo bỏ về.

Bẵng đi một thời gian, Hảo gặp lại Thắng, Thắng lại gây chuyện và còn ra tay đánh Hảo. Lúc này, Hảo gặp Hoàng Văn Luận và kể cho Luận nghe về sự việc trên. Để “phục thù” cho bạn, Luận mang theo gậy gộc đến tìm Thắng để nói chuyện. Tại đây 2 bên có xảy ra xô xát. Trong lúc ẩu đả, luận cầm gậy đánh Thắng khiến Thắng tử vong ngay tại chỗ do chấn thương quá nặng. Sau khi sự việc xảy ra, Võ Văn Hảo bị bắt còn Luận nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương. Năm 1992, Phòng Điều tra hình sự Quân khu 4 ra quyết định truy nã đối với đối tượng Hoàng Văn Luận.

Đồng thời chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Nghệ An nhờ phối hợp truy bắt. Nhiều lần cơ quan chức năng của công an và quân đội tổ chức truy bắt Hoàng Văn Luận nhưng không có kết quả. Luận vẫn biến mất, không để lại chút dấu vết nào, cũng cắt đứt hoàn toàn liên lạc với người thân khiến cho lực lượng chức năng phải dày công tìm kiếm. Trong quá trình tìm kiếm Luận, có nhiều nguyên nhân khiến cuộc hành trình gián đoạn. Dẫu vậy, việc tìm ra hành tung của Luận luôn là trăn trở lớn của các chiến sĩ.

Kế ve sầu thoát xác.

Sau khi gây án, Hoàng Văn Luận sống chui lủi, ẩn nấp ở nhiều tỉnh, thành khác nhau nhằm trốn tránh cơ quan Công an phát hiện. Hắn ta cứ ẩn dật một thời gian rồi lại chuyển sang địa bàn khác sinh sống.

Luận đổi tên thành Huỳnh Văn Thọ, sống chật vật bằng đủ nghề. Hắn ít tiếp xúc với nhiều người và đặc biệt rất ngại va chạm, kể cả khi bị quỵt tiền công. Thỉnh thoảng Thọ cũng tham gia nhậu nhẹt cùng đội thợ nhưng chỉ cần có người lạ xuất hiện là ngay lập tức Thọ tìm cách rút khỏi bàn nhậu. Cái tên Thọ “lủi” gắn với Luận từ đó.

Trong quá trình chạy trốn, Luận quen biết với một phụ nữ gốc Huế. Chị này bị cận nặng, làm nghề thợ may, Luận thấy mình có nghĩa vụ phải bao bọc, che chở người phụ nữ này. Khi cô gái mang thai, cả hai quyết định về Phú Vang (Thừa Thiên – Huế) sinh sống.

Tuy nhiên, do nhân thân, gia đình của Luận không rõ ràng nên nhà cô gái không đồng ý tác thành cho cuộc hôn nhân này. Mặc dù vậy, 2 người vẫn có 3 đứa con. Hầu như chỉ có vợ con Luận ở quê, còn Luận thì vẫn nay đây mai đó, thỉnh thoảng trở về trong bộ dạng khá tươm tất của người ăn nên làm ra. Luận chỉ ở nhà vài ngày rồi đi, không ai biết hắn làm gì, ở đâu.

Sau gần 30 năm, Luận không thể ngờ rằng mình bị lộ tẩy.

Trong một lần đi phụ xây, Luận bị ngã từ giàn giáo xuống và 1 bị một vết cắt sâu ở má. Chính vết sẹo này khiến khuôn mặt của Luận có sự khác biệt so với trước đây. Cùng với sự ẩn mình rất kỹ lưỡng, Luận ung dung cho rằng mình có thể qua mặt cơ quan truy bắt. Tuy nhiên, hành tung của Luận dần bị trinh sát truy nã Công an Nghệ An phát hiện, đặc biệt là kể từ khi vợ Luận tình cờ phát hiện chồng là kẻ giết người trốn nã và quyết định đoạn tuyệt với người đàn ông này.

Cuối tháng 11/2018, các trinh sát truy nã nắm được thông tin tại một khu trọ của người lao động ở TP. Huế, xuất hiện đối tượng có nhiều đặc điểm giống Hoàng Văn Luận. Tuy nhiên, khi vào xác minh thì trên địa bàn không có ai tên là Luận, có đăng ký tạm trú tạm vắng tại địa phương. Xác minh qua một số thông tin thì nổi lên người tên Huỳnh Văn Thọ có nhiều dấu hiệu khả nghi. Các trinh sát âm thầm bám theo.

Bố Luận là người gốc Huế, ra Nghệ An công tác và lấy vợ người Anh Sơn. Hiện đằng nội của Luận có cô, chú ruột đang sinh sống ở Huế. Một điều đặc biệt là đối tượng Huỳnh Văn Thọ có quan hệ khá mật thiết với người em gái của bố Luận. Có khả năng Thọ chính là Luận!

Tối 25/11, Huỳnh Văn Thọ xuất hiện ở gia đình nhà cô ruột của đối tượng Luận. Xác định Thọ chính là Luận, các trinh sát truy nã Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thừa Thiên - Huế ập vào bắt giữ.

“Bước đầu, đối tượng liên tục khẳng định mình là Huỳnh Văn Thọ, không biết Luận là ai nhưng lại không xuất trình được bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Trước những bằng chứng sắc bén mà ban chuyên án đưa ra, Huỳnh Văn Thọ phải thừa nhận mình chính là đối tượng đang bị truy nã Hoàng Văn Luận”, một chiến sĩ nằm trong chuyên án tâm sự.

Sau khi bắt giữ Luận, cơ quan công an liên lạc với vợ Luận để thông tin nhưng chị ta từ chối nghe máy. “Suốt quãng đường về Nghệ An, Luận ít khi nhắc tới vợ con. Luận chỉ day dứt về cô con gái út bị thiểu năng trí tuệ bởi khi người vợ quyết đoạn tuyệt thì có lẽ còn rất lâu nữa anh ta mới có thể được gặp lại con”, một trinh sát chia sẻ.

Hoàng Văn Luận khai nhận, trong suốt quá trình lẩn trốn dù có vỏ bọc khá hoàn hảo, tạo được lòng tin của người xung quanh nhưng trong thâm tâm hắn luôn thấy dằn vặt vì tội ác gây ra. Đã nhiều lần hắn muốn đối diện sự thật nhưng không đủ can đảm...