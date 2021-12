11 tác phẩm đạt giải Cuộc thi Ảnh đẹp du lịch Nghệ An

Dự lễ có đại diện lãnh đạo Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam. Về phía tỉnh Nghệ An có lãnh đạo Sở Du lịch; đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan và các tác giả có tác phẩm được chọn vào vòng triển lãm và đạt giải.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Công Kiên Cuộc thi Ảnh đẹp du lịch Nghệ An lần thứ III năm 2021 với chủ đề “Du lịch Nghệ An - Góc nhìn mới, trải nghiệm mới” do Sở Du lịch phối hợp với Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh tổ chức, được sự bảo trợ chuyên môn của Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam. Cuộc thi với mục đích tìm kiếm, lựa chọn những bức ảnh đẹp, chất lượng nhằm tăng cường kho dữ liệu ảnh để phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch Nghệ An là điểm đến an toàn, hấp dẫn, thân thiện, mến khách. Các đại biểu và tác giả tham quan triển lãm các tác phẩm ảnh lọt vào vòng chung khảo. Ảnh: Công Kiên Sau gần 3 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 459 tác phẩm dự thi của 32 tác giả tham gia dự thi. Công tác chấm điểm đã được Ban Tổ chức, Ban Giám khảo triển khai nghiêm túc, chặt chẽ theo đúng thể lệ, được triển khai lựa chọn qua 02 vòng chấm. Tác phẩm “Du khách Pháp, Anh tham quan đồi hoa hướng dương TH” của tác giả Lê Quang Dũng đạt giải Nhất cuộc thi. Theo đánh giá, nhận xét của Ban Giám khảo, các tác phẩm gửi tham dự Cuộc thi Ảnh đẹp du lịch Nghệ An lần thứ III năm 2021 đều thể hiện phong cảnh xứ Nghệ, từ vẻ đẹp hoang sơ đến những cảnh đẹp mang hơi hướng hiện đại, những điểm du lịch nổi tiếng, danh lam thắng cảnh và lễ hội truyền thống. Có tác phẩm mang màu sắc bình dị của cuộc sống, thể hiện tình yêu lao động, quê hương của con người Nghệ An. Ẩn sâu trong mỗi tác phẩm là tình yêu thương, trân quý, gắn bó với mảnh đất Xứ Nghệ.



So với Cuộc thi ảnh đẹp du lịch Nghệ An lần thứ II năm 2018, số lượng tác phẩm tham dự Cuộc thi Ảnh đẹp du lịch Nghệ An lần thứ III năm 2021 có phần hạn chế nhưng vẫn thể hiện được sự nỗ lực, cố gắng của Ban tổ chức, sự ủng hộ nhiệt tình của các nhiếp ảnh gia. Nhờ đó, có nhiều tác phẩm chất lượng cao, rõ nét, được chụp bởi các thiết bị hiện đại. Có nhiều tác phẩm để lại ấn tượng, phản ánh chân thực và sinh động vẻ đẹp thiên nhiên của Nghệ An.