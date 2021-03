125.000 người Nghệ An đã được làm thẻ căn cước công dân

Theo số liệu của Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh cung cấp, tính đến thời điểm hiện nay toàn tỉnh đã hoàn chỉnh hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử cho 125.000 công dân, trên tổng số phải hoàn thành là hơn 2,6 triệu người.



Trong đó, riêng Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh đã trả được 1.417 thẻ căn cước công dân cho người dân.

Công an TP Vinh triển khai làm căn cước công dân tại phường Lê Mao vào tối 9/3. Ảnh: Đức Anh Về tiến độ triển khai, Đại tá Lương Thế Lộc - Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, cho biết: Với yêu cầu của Bộ Công an, đến trước ngày 1/7, lực lượng chức năng ở địa phương cấp 50 triệu thẻ căn cước mới; trong đó Nghệ An là 1 trong 10 tỉnh, thành được chọn làm điểm để tập trung chỉ đạo, phải cấp được 50% thẻ căn cước công dân trước 30/4.



Chụp ảnh làm thẻ căn cước công dân tại Bộ phận Một cửa Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Kien Rose. Để đạt được mục tiêu đó, hiện các đơn vị chia thành các tổ lưu động, xuống tận khu dân cư, đồng thời chia làm 3 ca mỗi ngày là sáng, chiều và tối để kịp tiến độ.



Ngoài đơn vị Công an TP Vinh, công an các huyện, thị xã đảm nhận việc cấp thẻ căn cước công dân cho người dân trên địa bàn, phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh cấp thể căn cước công dân cho các đơn vị lực lượng vũ trang, các trường học, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn TP Vinh.

Cũng theo Đại tá Lương Thế Lộc, trên cơ sở thưc hiện, Phòng sẽ căn cứ tình hình thực tế để điều chỉnh nhằm hỗ trợ công an các địa phương, nhất là các địa bàn đông dân cư để hoàn thành sớm mục tiêu đề ra.

Thủ tục công dân cần xuất trình khi đến làm căn cước công dân: - Khi công dân đến làm thủ tục cấp CCCD cần xuất trình: Sổ hộ khẩu gia đình, Chứng minh nhân dân hoặc CCCD; - Trường hợp thông tin của công dân có thay đổi thì phải xuất trình thêm các giấy tờ hợp pháp khác như: Giấy khai sinh, quyết định của cơ quan tư pháp để chứng minh thông tin thay đổi của công dân. - Trường hợp công dân chưa được cấp CMND/CCCD thì ngoài sổ hộ khẩu gia đình phải xuất trình thêm giấy khai sinh.