130 tác phẩm được trưng bày tại Triển lãm ảnh 'Nghệ An làm theo lời Bác'

Chiều 27/10, tại thành phố Vinh, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức tổng kết, trao giải và khai mạc Triển lãm Cuộc thi ảnh thời sự - nghệ thuật, Nghệ An năm 2019 - 2020 với chủ đề “Nghệ An làm theo lời Bác”.

Các đại biểu tham dự Lễ tổng kết, trao giải và khai mạc Triển lãm ảnh "Nghệ An làm theo lời Bác". Ảnh: Công Kiên Dự lễ có đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và các tác giả tham gia cuộc thi.

Đồng chí Bùi Công Vinh - Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức tổng kết cuộc thi. Ảnh: Công Kiên

Được phát động từ ngày 19/5/2019, Cuộc thi ảnh “Nghệ An làm theo lời Bác” năm 2019 - 2020 do Trung tâm Văn hóa tỉnh phối hợp với Hội Nhà báo Nghệ An tổ chức nhằm mục đích chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các ngày lễ lớn trong năm 2019 - 2020, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX và hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao trao giải thưởng cho các tác giả đạt giải Ba. Ảnh: Công Kiên Sau một năm phát động, Ban Tổ chức nhận được gần 300 tác phẩm của 31 tác giả tham gia dự thi là các nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An.



Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các tác phẩm tham dự cuộc thi đã thể hiện sinh động các mặt hoạt động của đời sống, từ kinh tế, chính trị đến văn hóa, xã hội của tỉnh Nghệ An với những góc nhìn, hình thức thể hiện đa dạng và phong phú. Đặc biệt, những vấn đề mang tính thời sự nóng hổi đã được các tác giả phản ánh một cách kịp thời như phòng, chống dịch Covid-19, phát triển kinh tế biển, vấn đề an ninh trật tự và an toàn xã hội…