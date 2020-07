130 thiếu niên, nhi đồng tiêu biểu dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An

Chiều 11/7, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (huyện Nam Đàn), Ban Thường trực Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ Khai mạc Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ XII năm 2020. Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Khoa - Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội Đồng đội tỉnh; cùng đại diện Sở LĐ-TB&XH, Thường trực Tỉnh đoàn Nghệ An và các đơn vị đồng hành.

Đoàn đại biểu dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ là niềm tự hào của mỗi đội viên thiếu niên nhi đồng, trở thành mục tiêu phấn đấu của lớp lớp măng non. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự chăm lo của gia đình, xã hội, thiếu nhi Nghệ An luôn phát huy truyền thống quê hương Xô Viết anh hùng để tích cực nỗ lực học tập, rèn luyện, tham gia có hiệu quả vào các phong trào, hoạt động do các cấp Đoàn - Đội tổ chức.

Từ những phong trào ấy đã xuất hiện nhiều tấm gương thiếu nhi tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là những điển hình trong việc thực hiện phong trào "Thiếu nhi Nghệ An thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy".

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng 130 suất quà cho 130 thiếu niên, nhi đồng đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An lần thứ XII, năm 2020 được tổ chức để biểu dương 130 đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu, đại diện cho hơn 450.000 đội viên, thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh.



Đây cũng là cơ hội để các em được gặp gỡ, giao lưu, dâng lên Bác Hồ kính yêu, cha mẹ, thầy cô những kết quả, thành tích đã đạt được trong chặng đường học tập và rèn luyện của mình. Qua đó, tạo động lực khích lệ cho các em tiếp tục cố gắng, nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện xứng đáng với danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”, và trở thành hạt nhân nòng cốt trong các hoạt động tại trường học, địa phương, góp phần phát triển công tác Đội và phong trào thiếu nhi của tỉnh nhà.

Đại diện Thường trực Tỉnh đoàn, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An cùng các đơn vị đồng hành trao tặng học bổng cho 130 đại biểu về dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ năm 2020. Ảnh: Thanh Quỳnh

Sau lễ khai mạc tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, 130 đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ của tỉnh Nghệ An lên đường ra thủ đô Hà Nội. Trong khuôn khổ chương trình đại hội, từ ngày 12 - 13/7, các em sẽ dâng hoa, báo công với Bác tại Quảng trường Ba Đình; tham quan tòa soạn Báo Nhi đồng; tòa nhà làm việc của Kiểm toán Nhà nước; giao lưu với thiếu nhi Thủ đô và đặc biệt được gặp đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước.



Đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn và các sở, ban, ngành cùng 130 đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An năm 2020 chụp hình lưu niệm tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh: Thanh Quỳnh