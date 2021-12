14 đội bóng thiếu niên tham dự Giải U13 toàn quốc

Các đại biểu dự buổi lễ tặng hoa chúc mừng các vận động viên tham dự giải. Ảnh: Hoàng Cường

Ngày 24/12, tại TP Vinh diễn ra buổi lễ khai mạc Giải Bóng đá Thiếu niên toàn quốc Yamaha Cup 2021 do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam phối hợp tổ chức.

Dự buổi lễ có ông Nguyễn Minh Châu - Phó Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; nhà báo Phan Việt Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng; đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An; gần 500 cầu thủ, BHL các đội bóng…

Trình bày diễn văn buổi lễ khai mạc, nhà báo Phan Việt Hùng - Phó Tổng biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng Giải nhấn mạnh, Giải Bóng đá Thiếu niên toàn quốc được tổ chức thường niên trong 25 năm qua. Giải đấu là sân chơi bổ ích cho các cháu thiếu niên, cũng là nơi ươm mầm, phát hiện tài năng cho bóng đá Việt Nam. Ở sân chơi này đã từng là nơi chứng kiến sự tỏa sáng của những ngôi sao như: Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu...

Giải đấu năm nay có thông điệp “Chắp cánh tài năng tương lai”, với mục tiêu tiếp tục trở thành một sân chơi thể thao chuyên nghiệp hấp dẫn, có chất lượng chuyên môn cao giúp các em có cơ hội rèn luyện và bồi đắp tình yêu bóng đá, cũng như phát hiện ra những nhân tố tiềm năng đóng góp cho sự phát triển của nền bóng đá Việt Nam trong tương lai. Giải đấu được tổ chức để thỏa lòng mong ước của các em thiếu niên, qua sân chơi giúp các em có cơ hội được thể hiện, tỏa sáng tài năng chơi bóng của mình.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trao chứng nhận cho đơn vị đăng cai. Ảnh: Hoàng Cương

Năm nay trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến tương đối phức tạp, BTC đã phối hợp với Sở Y tế Nghệ An, các bên liên quan lập kế hoạch chi tiết, khoa học, nhằm mang đến an toàn cho các vận động viên tham gia. Để tránh tình trạng dịch bệnh xâm nhập, đơn vị đăng cai cùng ban tổ chức đã ban hành các quy định nghiêm ngặt đối với các đoàn tham dự giải. Cụ thể, các vận động viên không được tiếp xúc với người ngoài, các cầu thủ phải nghiêm túc tuân thủ quy chế “bong bóng khép kín”. Nếu trong trường hợp phát hiện F0 các đoàn phải hết sức bình tĩnh, phối hợp với Sở Y tế Nghệ An để bóc tách các ca bệnh, cùng với đó là khoanh vùng, truy vết kịp thời các F1.



Dự buổi lễ, ông Nguyễn Minh Châu – Phó Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chia sẻ, Giải Bóng đá U13 toàn quốc được tổ chức có ý nghĩa rất lớn cho các cầu thủ, giúp các em trau dồi kỹ năng chơi bóng, có dịp được giao lưu học hỏi lẫn nhau. Năm nay trong điều kiện cả nước đang phải ra sức chống dịch, nhưng với sự ủng hộ nhiệt thành của tỉnh Nghệ An, Sở VH&TT Nghệ An đã giúp BTC tổ chức thành công giải đấu. Dù diễn biến dịch vẫn còn khá phức tạp, nhưng với sự vào cuộc tích cực của các bên tôi tin rằng giải đấu sẽ về đích tốt đẹp.

Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 24/12 đến 31/12, tại các sân vận động của CLB SLNA.