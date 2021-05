16 năm tù cho 9X giả danh công an, nhân viên viễn thông lừa đảo

Ngày 20/5, tại TAND tỉnh Nghệ An, TAND cấp cao Hà Nội mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Phi (SN 1990), trú xã Bảo Đài, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Phiên tòa được mở do có đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo.



Hồ sơ vụ án thể hiện, khoảng cuối năm 2018, Nguyễn Văn Phi liên hệ với Phạm Đình Luận (SN 1993, trú huyện Lương Tài, Bắc Ninh, em họ bên vợ) đặt vấn đề với Luận tìm người mở các tài khoản ngân hàng và trả 3 triệu đồng mỗi thẻ.

Luận đã liên lạc và cùng Nguyễn Hữu Thu (SN 1991), Phạm Đình Phi (SN 1999), Phạm Công Phượng (SN 1999), cùng trú xã với Luận mở được 15 thẻ ATM của các ngân hàng. Sau đó, Luận gửi thẻ sang Đài Loan cho Nguyễn Văn Phi và nhận lại 45 triệu đồng.

Từ Đài Loan, Nguyễn Văn Phi gọi điện thống nhất với Luận, Thu, Đình Phi khi có tiền của người bị hại chuyển vào các tài khoản thì đi rút tiền mặt. Nguyễn Văn Phi đã trích ra 15% đến 20% số tiền chiếm đoạt được chia cho Luận, Thu và Đình Phi.

Bị cáo Nguyễn Văn Phi kháng cáo kêu oan nhưng bị tòa bác đơn. Ảnh: Trần Vũ

Trong vòng 8 ngày từ 21/8/2017 đến 29/8/2017 với phương thức, thủ đoạn sử dụng giao thức chuyển đổi giọng nói, giả danh là nhân viên tổng đài viễn thông, thông báo nợ tiền cước nên sẽ chuyển vụ việc sang công an để điều tra. Khi các nạn nhân khẳng định không nợ tiền thì nhận được cuộc gọi có số đuôi 113, đầu dây bên kia tự xưng là cán bộ công an đang điều tra về những vụ việc rửa tiền, buôn ma túy, mua bán trẻ em mà tiền trong các tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị nghi ngờ liên quan. Các đối tượng đe dọa, yêu cầu nạn nhân phải chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra. Lo sợ, 4 người ở Nghệ An và 1 người ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã chuyển cho các đối tượng hơn 3,3 tỷ đồng.