16 tập thể và cá nhân ngành Văn hóa và Thể thao được khen thưởng về thực hiện cải cách hành chính

(Baonghean) - Năm 2019 lần đầu tiên Nghệ An công bố kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND 21 huyện, thành, thị do Hội đồng thẩm định cấp tỉnh thực hiện. Kết quả trên dựa vào điểm số đạt được của từng cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác cải cách hành chính và qua điều tra xã hội học. Báo Nghệ An có cuộc phỏng vấn đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định của tỉnh về triển khai xếp loại đánh giá Chỉ số CCHC của tỉnh.