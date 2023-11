162 sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Nghệ An được trưng bày tại Bộ Nông nghiệp và PTNT

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Đây là những mặt hàng đặc trưng của các huyện miền Tây và sản phẩm OCOP tỉnh Nghệ An, khi được trưng bày tại Bộ Nông nghiệp & PTNT sẽ là cơ hội lớn để quảng bá, giới thiệu các sản phẩm, tiềm năng, lợi thế của tỉnh Nghệ An và vùng miền Tây xứ Nghệ nói riêng.

Theo Kế hoạch số 843/KH-UBND tỉnh Nghệ An về việc Tổ chức sự kiện trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, các tiềm năng của miền Tây Nghệ An tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay, các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương các huyện và chủ thể sản phẩm đã hoàn tất công tác chuẩn bị, lựa chọn sản phẩm, thiết kế không gian trưng bày cho sự kiện quan trọng này.

Theo đó, tỉnh Nghệ An đã lựa chọn được 162 sản phẩm tiêu biểu tại các huyện miền Tây, sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Nghệ An để trưng bày, quảng bá tại sự kiện diễn ra từ ngày 17 - 18/11 tại Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Các sản phẩm được lựa chọn đều có truy xuất nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, có bao bì, nhãn mác và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định. Hình ảnh, hiện vật trưng bày và video giới thiệu thể hiện được nét độc đáo, đặc trưng về bản sắc văn hóa và tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An và miền Tây Nghệ An nói riêng. Sản phẩm được phân chia cụ thể, khoa học tại các gian hàng.

Gian hàng số 1 có 21 sản phẩm đến từ các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông bao gồm: Gừng, bò giàng, gà đen, dệt thổ cẩm, chè shan tuyết, cà ngọt, măng khô, rượu nếp cẩm, trà dược liệu, mây tre đan…

Gian hàng số 2 có 20 sản phẩm đến từ các huyện Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp bao gồm: Trà hoa vàng, thịt chua, gạo nếp khầu cày nọi, rượu mú từn, dệt thổ cẩm, mật ong, măng muối, hương trầm, trà túi lọc, chuối sấy, bột rau má…

Chè xanh là sản phẩm OCOP nổi tiếng tại Nghệ An. Ảnh: Quang An

Gian hàng số 3 có 18 sản phẩm đến từ các huyện Anh Sơn, Thanh Chương bao gồm: Chè xanh, dầu gội, dầu xả, tinh dầu, sữa tắm từ thiên nhiên, ngũ cốc, trám đen, hương trầm, mật ong, cam tổng đội, nhút Thanh Chương…

Gian hàng số 4 có 36 sản phẩm đến từ các huyện Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, TX. Thái Hoà bao gồm: Chuối Nam Mỹ, mật mía, võng gai, mật ong, măng khô, dầu sở, ổi Nghĩa Đàn, các sản phẩm dược liệu, hương trầm, tinh bột nghệ, tinh bột sắn…

Chuối Nam Mỹ là sản phẩm tiêu biểu của huyện Tân Kỳ. Ảnh: Quang An

Gian hàng số 5 có 60 sản phẩm đặc trưng, OCOP tỉnh Nghệ An đến từ các địa phương Nam Đàn, TP. Vinh, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Đô Lương, Yên Thành, TX. Thái Hoà, TX. Hoàng Mai, TX. Cửa Lò với đa dạng các sản phẩm như tương Nam Đàn, trà lá sen, miến lươn, miến gạo, giò bê, lạc Diễn Châu, tảo xoắn, bánh đa Đô Lương, cam Đồng Thành, gạo thảo dược Yên Thành…

Gian hàng số 6 có 7 sản phẩm trưng bày các sản phẩm gỗ chế biến và thủ công mỹ nghệ tại Nghệ An.

Các sản phẩm từ Nam Đàn. Ảnh: P.V

Ngoài 6 gian hàng nêu trên còn có 2 gian hàng giới thiệu các sản phẩm thuộc Tập đoàn TH sản xuất, chế biến tại Nghệ An và các sản phẩm thuộc Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An.

Chị Lê Vân - chủ thể sản phẩm gà đen tại xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn cho biết: Khi biết tin sản phẩm được lựa chọn để ra Hà Nội giới thiệu tại Bộ Nông nghiệp & PTNT, tôi rất vui mừng và nhanh chóng chuẩn bị kỹ lưỡng. Gà đen là giống gà nổi tiếng nhất trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, được chăn nuôi tại vùng núi cao, khí hậu lạnh, ăn các loại thức ăn tự nhiên như ngô, rau, củ, quả. Điều này giúp thịt gà đen có hương vị thơm ngon và đặc biệt, nhiều chất dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cho con người. Tuy nhiên, do giống gà này không phổ biến, sống trong điều kiện thời tiết đặc thù nên nhân dịp này, ngoài giới thiệu sản phẩm cũng mong muốn các cấp, các ngành có những giải pháp để bảo tồn, nhân rộng giống gà này trong thời gian tới.

Bảng giới thiệu không gian trưng bày các sản phẩm của Nghệ An tại Bộ NN&PTNT. Ảnh: P.V

Hiện nay, các sản phẩm đã được vận chuyển từ Nghệ An ra TP. Hà Nội để hoàn tất công tác trưng bày sản phẩm trong 2 ngày 17 - 18/11.

Ông Dương Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Quế Phong cho biết: Đây là sự kiện quan trọng để địa phương có thể quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của huyện nhà với các bộ, ngành Trung ương cũng như kết nối được các đơn vị để liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của địa phương. Huyện cũng đã chọn lựa các sản phẩm tiêu biểu nhất như chè hoa vàng, thịt chua Quế Phong, nếp Khàu Cày Nọi… đồng thời yêu cầu các đơn vị, chủ thể thực hiện tốt công tác chuẩn bị, sản phẩm giới thiệu phải đảm bảo chất lượng, hình ảnh nổi bật, có sức lan toả cao.