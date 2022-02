167 xã, phường ở Nghệ An thuộc vùng đỏ

Ngày 19/2, theo đánh giá cấp độ dịch của Sở Y tế Nghệ An, trên địa bàn tỉnh đã có thêm 31 xã, phường, thị trấn nâng cấp độ dịch lên cấp 4 (tức vùng đỏ), so với một ngày trước. Như vậy, hiện nay tỉnh Nghệ An đã có 167 xã, phường, thị trấn thuộc vùng đỏ, trong tổng số 460 đơn vị.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có 108 xã, phường, thị trấn thuộc vùng cam và 110 xã, phường, thị trấn thuộc vùng vàng. Chỉ còn 75 xã, phường, thị trấn vùng xanh, vùng bình thường. Các đơn vị vùng xanh tập trung chủ yếu ở các huyện miền núi.

Cấp độ dịch đánh giá theo quy mô cấp xã, phường, thị trấn ở Nghệ An trong sáng 19/2. Ảnh: T.H Các địa phương có số xã, phường, thị trấn thuộc vùng đỏ nhiều gồm: Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, TP Vinh, Nam Đàn, Hưng Nguyên... Trong đó, huyện Quỳnh Lưu có 33 xã, phường, thị trấn thì có đến 26 đơn vị thuộc vùng đỏ, 3 đơn vị vùng vàng và 4 đơn vị vùng cam. Huyện này không có xã nào vùng xanh.



Tại huyện Nghi Lộc, có đến 18/29 xã, phường, thị trấn thuộc vùng đỏ. Chỉ có 3 xã vùng vàng và 9 xã vùng cam, không có xã nào vùng xanh.

Huyện Nam Đàn có 19 xã, phường, thị trấn thì có đến 18 đơn vị là vùng đỏ, chỉ còn một xã vùng cam là xã Xuân Lâm. Tương tự, huyện Hưng Nguyên cũng không có xã nào vùng xanh. Huyện này có đến 14/18 xã là vùng đỏ, còn 3 xã vùng cam và một xã vùng vàng là xã Hưng Thành. Còn TP Vinh có 22/25 phường, xã thuộc vùng đỏ. Chỉ còn 3 đơn vị là xã Nghi Kim, phường Hà Huy Tập vùng vàng và phường Quán Bàu vùng cam.