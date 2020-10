18 địa phương ở Nghệ An cho học sinh nghỉ học, nhiều trường bị thiệt hại do mưa lũ

Thanh Chương là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do mưa lũ. Qua trao đổi với Báo Nghệ An, ông Trần Xuân Hà - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Thanh Mỹ là một trong những xã bị ngập lụt sâu và hiện Trường Tiểu học Thanh Mỹ nước đã ngập vào lớp học. Bên cạnh đó, một số trường khác cũng bị ngập khá sâu như Trường Tiểu học Võ Liệt; Mầm non, Tiểu học và THCS Thanh Hà; Tiểu học Thanh Long, THCS Đồng Tương và Thanh Khai.

Nhiều trường học trên địa bàn huyện Thanh Chương bị đổ tường rào. Trong ảnh là tường rào của Trường Tiểu học Thanh Phong. Ảnh: PV

Ngoài ra, do ảnh hưởng của mưa lũ một số trường đã thiệt hại cơ sở vật chất, như gãy đổ hàng trăm mét tường rào ở các Trường Tiểu học Thanh Dương, Đặng Thai Mai, Đại Đồng, Thanh Phong, Trường THCS Thanh Tiên, Nho Hòa, Thanh Dương; nhiều trường bị gãy đổ hàng loạt cây xanh.

Nhiều trường THPT trên địa bàn Thanh Chương cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Trường THPT Đặng Thai Mai, đóng tại xã Thanh Giang hiện đã bị ngập sâu. Thầy Lê Văn Thành - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, học sinh toàn trường đã nghỉ học từ sáng nay cho đến hết tuần. Hiện nước chưa tràn vào các dãy phòng học của trường, nhưng tại sân thể dục nước đã ngập đến đầu gối.

Ngoài ra, trường còn có dãy nhà ký túc xá hơn 20 phòng là nơi ở của giáo viên nước ngập vào khoảng nửa mét. “Trường có nhiều giáo viên ở xa đến công tác, nên số lượng người ở lại ký túc xá đông. Năm nay, ký túc xá của trường có 21 hộ ở lại, với hơn 40 người gồm cả người lớn lẫn trẻ con. Hiện các giáo viên đã dùng gạch kê giường tủ, bếp lên cao. Ngoài ra, các đồ dùng, vật dụng sinh hoạt khác được di chuyển, sơ tán” - thầy Thành cho biết. Hiện, do nước lũ có khả năng vẫn tiếp tục dâng cao, nên ngành Giáo dục huyện Thanh Chương đã chỉ đạo tất cả các trường cho học sinh nghỉ học.



Trường THCS Thanh Long hiện đang bị ngập lụt. Ảnh: PV.

Đồng thời yêu cầu các nhà trường nhắc nhở phụ huynh và học sinh trong quá trình nghỉ học ở nhà, tuyệt đối không tự do đi lại khi nước đang dâng cao. Trước đó, các trường cũng đã kịp thời di dời trang thiết bị dạy học nên chưa có báo cáo hư hại.

Giáo viên Trường THCS Đặng Thai Mai (Thanh Chương) di dời sang nơi tránh lụt vì khu nhà ký túc xá của trường đã bị ngập. Ảnh: PV

Tại huyện Nghi Lộc, ông Nguyễn Văn Thông - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cho biết: Trong sáng nay phòng và chính quyền huyện đã đi khảo sát tình hình mưa lũ trên địa bàn. Thống kê ban đầu, các trường học thuộc các xã Nghi Phương, Nghi Kiều, Nghi Mỹ, Nghi Thuận, Nghi Đồng, Nghi Hưng hiện nay nước đã ngập sân trường và bắt đầu ngập vào các lớp. Rất may trước đó, phòng đã chỉ đạo các trường kê lại bàn ghế và di chuyển một số trang thiết bị, đồ dùng học tập lên tầng 2.



Tại huyện Hưng Nguyên, sáng nay Đoàn thanh niên và các lực lượng dân quân trên địa bàn đã đến các trường mầm non và tiểu học ở khu vực Hưng Yên Nam, Hưng Yên Bắc và Hưng Đạo để giúp các nhà trường kê dọn lại bàn ghế và đồ dùng đồ chơi do hiện nay nước đã ngập vào sân trường.

Đoàn thanh niên và chính quyền địa phương hỗ trợ giáo viên Trường mầm non Hưng Yên Bắc di dời đồ dùng dạy học. Ảnh: PV

Hưng Nguyên là huyện ở vùng hạ lưu, cuối nguồn sông Lam. Từ chiều 29 đến ngày 30/10, nước sông dâng cao từng bậc, khiến các xã ở vùng ven sông bị ngập lụt. Xã Châu Nhân là nơi bị ảnh hưởng nặng nhất, hiện nước đã ngập vào các trường học trên địa bàn. Lực lượng địa phương và giáo viên trong ngày hôm qua đã di dời, sơ tán toàn bộ thiết bị, đồ dùng dạy học, máy tính, tài liệu... lên địa điểm cao hơn. Ngoài ra, bàn ghế cũng được kê lên cao, tránh ngâm nước gây hư hỏng.

Ngoài các xã ven sông Lam, còn có những xã vùng trũng như Hưng Lợi, Hưng Phúc, Hưng Trung, Hưng Nghĩa bị lũ lụt do mưa lớn. Bên cạnh đó, ngay cả các xã vùng trung tâm như Hưng Chính, thị trấn Hưng Nguyên cũng ngập cục bộ vì thoát nước chậm.

Người dân xã Hưng Trung được sơ tán vào trụ sở UBND xã. Ảnh: PV. Đến trưa nay, một số tuyến đường của TP Vinh vẫn đang ngập sâu, gây khó khăn cho việc đi lại. Ảnh: MH

Trước tình hình đó, ông Hoàng Văn Thụ - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hưng Nguyên cho biết, sáng nay 30/10, toàn bộ hơn 50 trường học trên địa bàn đều cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Phòng cũng giao cho các trường theo dõi diễn biến thời tiết, tình hình thực tế để chủ động kế hoạch dạy học và bố trí lịch học bù sau đó.