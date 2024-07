Thời sự 18 dự án được trình HĐND tỉnh Nghệ An cho ý kiến điều chỉnh vốn đầu tư Có 18 dự án được đề xuất điều chỉnh vốn; trong đó 14 dự án điều chỉnh giảm vốn đầu tư với tổng hơn 227 tỷ đồng; điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 4 dự án, với tổng vốn tăng hơn 227 tỷ đồng

Thi công tuyến đường ven biển, đoạn qua thị xã Cửa Lò. Ảnh minh họa: Mai Hoa

Hiện nay, UBND tỉnh đã xây dựng tờ trình và dự thảo nghị quyết để trình HĐND tỉnh cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách Trung ương (đợt 2) tại kỳ họp thứ 21, khoá XVIII, dự kiến tổ chức vào ngày 10 và 11/7/2024.

Theo đó, có 18 dự án được đề xuất điều chỉnh vốn; trong đó 14 dự án đề xuất điều chỉnh giảm vốn đầu tư với tổng hơn 227 tỷ đồng và từ nguồn vốn cắt giảm này sẽ điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 4 dự án.

HĐND huyện Nghi Lộc giám sát chất lượng và tiến độ thi công tuyến đường liên xã. Ảnh minh họa: Mai Hoa

Trong 14 dự án điều chỉnh giảm vốn đầu tư có Dự án đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hoá) đến thị xã Cửa Lò (Nghệ An); đường giao thông Thành Sơn đi Thọ Sơn (huyện Anh Sơn); đường giao thông phát triển kinh tế khu vực miền Tây Nghệ An, đoạn từ trung tâm huyện Nghĩa Đàn nối đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1); đường cứu hộ vùng lũ, đảm bảo an toàn quốc phòng các xã từ Nghĩa Lâm đến Nghĩa Bình (huyện Nghĩa Đàn); đường giao thông từ khu trung tâm thị xã Hoàng Mai đến đền Cờn.

Ngoài ra, còn một số dự án đường giao thông, cầu vượt trong Khu kinh tế Đông Nam; hệ thống xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Đông Hồi (giai đoạn 1); một số đường tại thị xã Cửa Lò; một số tuyến đường liên xã tại huyện Quỳ Hợp, Quỳ Châu…

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Lê Hồng Phong (thành phố Vinh). Ảnh minh họa Mai Hoa

4 dự án đề xuất điều chỉnh tăng vốn với tổng hơn 227 tỷ đồng, gồm: Dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (giai đoạn 2); tuyến đường tránh Quốc lộ 1A, đoạn Quỳnh Hậu, Quỳnh Hồng, Quỳnh Diễn, Quỳnh Giang (huyện Quỳnh Lưu); Dự án cải tạo, nâng cấp đường nối ĐT534B từ xã Tân An (huyện Tân Kỳ) với đường ĐT534D tại xã Phú Sơn (huyện Tân Kỳ) đi đường Hồ Chí Minh và đi cây Chanh (huyện Anh Sơn); Dự án nâng cấp, mở rộng đường Bình Minh (thị xã Cửa Lò).