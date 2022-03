2 bệnh viện dã chiến cuối cùng ở Nghệ An ngừng nhận bệnh nhân, sắp giải tán

Ngày 22/3, bác sỹ Lê Văn Sáu - Giám đốc Bệnh viện dã chiến số 3 (đóng tại thị xã Cửa Lò), cho biết, đơn vị này sẽ ngừng tiếp nhận bệnh nhân vào điều trị kể từ ngày hôm nay. “Hiện tại trong bệnh viện còn khoảng 70 bệnh nhân, dự kiến sẽ xuất viện trong vòng một tuần tới. Đến thời điểm đó, Bệnh viện dã chiến số 3 sẽ chính thức giải tán sau hơn nửa năm hoạt động”, bác sỹ Sáu nói.

Bệnh viện dã chiến số 3 được thành lập và đưa vào hoạt động ngày 21/8/2021, với quy mô 250 giường bệnh. Kể từ đó đến nay, đây là nơi điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 nhẹ và trung bình. Bệnh viện này được trưng dụng từ Trung tâm PHCC-BNN Giao thông 4 - Cửa Lò, có 70 nhân viên y tế từ nhiều bệnh viện được điều động tới để làm nhiệm vụ.

Những bệnh nhân Covid-19 cuối cùng ở bệnh viện dã chiến số 3. Ảnh: TH Cũng ngày, lãnh đạo Bệnh viện dã chiến số 8 cũng cho biết, đơn vị này cũng đã ngừng tiếp nhận bệnh nhân vào điều trị. “Hiện tại, tại đây đang có khoảng 250 bệnh nhân, dự kiến trong 10 ngày tới toàn bộ họ sẽ xuất viện”, một lãnh đạo Bệnh viện dã chiến số 8 nói.



Bệnh viện dã chiến số 3 và Bệnh viện dã chiến số 8 là 2 bệnh viện dã chiến cuối cùng ở Nghệ An. Cả 2 bệnh viện đều là những địa điểm điều trị bệnh nhân Covid-19 nhẹ và trung bình. Nếu có diễn biến nặng, sẽ được chuyển tới Trung tâm bệnh nhiệt đới. Bệnh viện Dã chiến số 8 Nghệ An đặt tại Khu B của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An; có công suất 1.000 giường bệnh, được đưa vào hoạt động từ 25/10/2021.

Bệnh viện dã chiến số 8 cũng sắp giải tán. Ảnh: H.L Sau khi các bệnh viện dã chiến cuối cùng này giải tán, những bệnh nhân Covid-19 nhẹ và trung bình sẽ được chuyển thẳng trực tiếp lên Trung tâm bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An), để tiếp tục theo dõi và điều trị. Trung tâm bệnh nhiệt đới lâu nay được biết đến là tuyến cuối điều trị F0 ở Nghệ An, chỉ những bệnh nhân nặng và nguy kịch mới được chuyển tới đây.



Từ đầu mùa dịch đến nay, tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 359.089 ca mắc Covid-19. Đây là địa phương có số ca mắc Covid-19 đứng thứ 4 cả nước, sau Hà Nội, TP HCM và Bình Dương. Từ dịp đầu năm đến nay, số ca nhiễm ở Nghệ An liên tục tăng mạnh, số ca ghi nhận mỗi ngày chỉ đứng sau Hà Nội, với hàng chục nghìn F0. Đến nay, tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 156 người tử vong vì Covid-19. Gần 90.000 F0 vẫn đang trong quá trình điều trị, trong đó chủ yếu là điều trị tại nhà./.