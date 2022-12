2 chị em ruột cùng là Á hậu nhưng từ chối thi quốc tế giờ ra sao?

Theo dõi Báo Nghệ An trên

2 mỹ nhân sao Việt này có cuộc sống hạnh phúc, kín tiếng và vừa thông báo tin vui với người hâm mộ.

Trong làng giải trí Việt chỉ có duy nhất một cặp chị em ruột đi thi nhan sắc và đạt thứ hạng bằng nhau. Ngô Thanh Thanh Tú và Ngô Trà My sinh ra trong một gia đình có điều kiện kinh tế ở Hà Nội, lớn lên cùng thi Hoa hậu và dừng chân ở ngôi vị Á hậu 1.

Theo đó, Ngô Trà My là Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, còn Ngô Thanh Thanh Tú là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2016. Sau nửa thập kỷ vào làng giải trí, cuộc sống của hai chị em nay có nhiều thay đổi.

Á hậu Ngô Trà My

Tham dự cuộc thi lớn Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Ngô Trà My chỉ đứng sau Hoa hậu Phạm Hương. Thời điểm đó, Trà My nhận được sự ủng hộ của công chúng vì có học vấn cao, sắc vóc nổi bật. Trà My được cử làm đại diện của Việt Nam tham dự đấu trường Miss Universe 2016, thế nhưng, cô từ chối cơ hội này. Năm đó, Á hậu 2 Lệ Hằng được lựa chọn là người thay thế.

Từ sau khi đăng quang, Trà My không tham gia các hoạt động showbiz mà kết hôn rồi lui về hậu trường để chăm lo cho gia đình nhỏ. Trà My kết hôn với chồng doanh nhân hơn cô 13 tuổi, sau đó, cả hai chào đón nhóc tỳ đầu lòng vào tháng 8/2016. Suốt những năm qua, Trà My rất ít khi lộ diện trước công chúng cũng như tham gia các hoạt động liên quan đến cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vì cô không có định hướng theo đuổi con đường nghệ thuật.

Cho đến chiều 30/11/2022, Trà My lên tiếng xác nhận đã chào đón nhóc tỳ thứ 2 theo đúng kế hoạch của hai vợ chồng. Bà mẹ 2 con cho biết, chồng là người luôn đồng hành, chăm sóc vợ từng chút một trong suốt thời gian qua. Và đến thời điểm này, Trà My không có ý định trở lại showbiz mà chỉ muốn làm mẹ hiền vợ đảm.

Á hậu Ngô Thanh Thanh Tú

Sở hữu khuôn mặt thanh tú, vóc dáng mảnh mai và trình độ ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nhật nên Ngô Thanh Thanh Tú chiến thắng ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam trong sự đồng tình của đa số người hâm mộ. Nếu như Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh được lựa chọn đi thi Miss World thì Ngô Thanh Thanh Tú cũng được cử đến đấu trường Hoa hậu Quốc tế 2018, thế nhưng, cô từ chối. Lúc đó, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2016 cho biết, muốn tập trung phát triển công việc làm biên tập viên ở đài truyền hình.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2018 thì Á hậu Thanh Tú kết hôn với doanh nhân Nguyễn Thành Phương, người này hơn cô 16 tuổi. Em gái Trà My khẳng định cả hai đến với nhau bởi tình cảm chân thật và sự đồng điệu trong quan điểm sống. Cũng từ giai đoạn này, Thanh Tú tạm ngừng công việc biên tập viên và hạ sinh con đầu lòng vào năm 2019. Đến năm cuối năm 2021, Thanh Tú tiếp tục chào đón nhóc tỳ thứ 2.

Cũng như Trà My, Thanh Tú rất kín tiếng trong chuyện đời tư. Nói về việc chăm con, Thanh Tú chia sẻ: "Không biết các mẹ thế nào, nhưng Tú là người rất không thích giao con cho người lạ chăm sóc và trông bé. Mình chỉ tin tưởng và yên tâm nhờ hai bà trông và trước đó Pu Pi đều do bà nội, bà ngoại hỗ trợ Tú chăm nom 2 em".

Nguồn: Nhân vật cung cấp