2 công chức xã ở Nghệ An bị khởi tố về tội ‘Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản’

(Baonghean.vn)- Công an huyện Diễn Châu cho biết, ngày 29/4/2022, đơn vị này đã tập trung củng cố tài liệu, chứng cứ tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 2 bị can Tạ Xuân Ngọc, công chức tư pháp và Cao Thị Thanh Thuận, công chức địa chính xã Minh Châu.