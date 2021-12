2 đại diện của Nghệ An tham gia Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi khu vực II năm 2021

Dự Hội thi có các đồng chí: Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi; Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng cùng đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Trung ương. Tham gia Hội thi có 25 thí sinh đại diện cho 19 tỉnh, thành ủy từ Thanh Hóa đến Ninh Thuận, tỉnh Hà Giang và Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Quân ủy Trung ương.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Hội thi. Ảnh Phan Đại Nghĩa

Tỉnh Nghệ An có 2 báo cáo viên dự thi, đồng chí Trần Thị Thanh Huyền, báo cáo viên thuộc Đảng bộ Công an tỉnh và đồng chí Hoàng Văn Hải, báo cáo viên thuộc Đảng bộ thị xã Cửa Lò.

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thi nhằm cụ thể hóa yêu cầu của Đảng trong việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị để mỗi cán bộ đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Ban tổ chức tặng hoa cho các thí sinh tham gia Hội thi. Ảnh: Phan Đại Nghĩa

Công tác tuyên truyền Nghị quyết đại hội XIII của Đảng được tiến hành với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống tuyên giáo các cấp, các cơ quan báo chí xuất bản, báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng luôn nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ, thực hiện tốt vai trò là cầu nối đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân.



Hội thi Báo cáo viên giỏi, tuyên truyền viên giỏi khu vực II diễn ra trong 2 ngày, 16 và 17/12/2021.