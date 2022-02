2 danh hài tuổi Dần đất Bắc: Người giàu sang vợ con đề huề, người ngoài 60 vẫn 'trai tân' lẻ bóng

Danh hài tuổi Dần Quốc Khánh vẫn độc thân và chấp nhận với lựa chọn của mình.

Đối mặt với nỗi cô đơn trong tương lai khi không có vợ, nam nghệ sĩ ngậm ngùi: "Tôi cũng nghĩ rồi, xác định rồi. Có thể bây giờ mình thấy thỏa mái sung sướng với cuộc sống tự do, nhưng về sau mình khổ. Cái gì cũng có 2 mặt của nó. Ở giữa ngã 3 đường, tôi muốn chọn con đường nào? Chọn cuộc sống vợ con hạnh phúc ràng buộc, hay chọn cuộc sống tự do cô đơn? Bây giờ mình chọn cuộc sống tự do, thì sau này phải chịu cảnh về già đau đớn không ai chăm sóc".