2 dự án của phụ nữ Nghệ An được nhận giải thưởng 'Ngày Phụ nữ khởi nghiệp năm 2021'

Trong đó, Dự án “Nâng cao giá trị của con cá trích - Hướng tới xây dựng thương hiệu OCOP cho sản phẩm chả cá trích Quỳnh Phương” do chị Bùi Thị Hiền Lương - đại diện cho Công ty Biển Quỳnh (thị xã Hoàng Mai) tham dự. Với mong muốn tạo nên một sản phẩm mang hương vị của quê hương, đưa sản phẩm “Chả cá trích” giàu chất dinh dưỡng đến từng bữa ăn của mỗi gia đình. Cá trích có giá trị dinh dưỡng cao, đặc biệt rất tốt cho bà bầu và trẻ em, tuy nhiên, loài cá này lại có nhiều xương nên giá trị kinh tế chưa cao và đối tượng sử dụng bị hạn chế, nhất là trẻ em. Nắm bắt được thị hiếu của người tiêu dùng, vì vậy, Công ty Cổ phần Biển Quỳnh đã đầu tư bóc tách loại bỏ hoàn toàn xương và tạo ra sản phẩm “Chả cá trích” tiếp cận mọi đối tượng sử dụng với tiêu chí: Dinh dưỡng -Tiện lợi - An toàn - Giá thành hợp lý.

Các đồng chí: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Nguyễn Viết Hùng - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trao phần thưởng cho chị Nguyễn Thị Dung với Dự án “Sản xuất và chế biến đậu phụ trên công nghệ dây chuyền hiện đại”. Ảnh: Vương Giang

Đối với Dự án: “Sản xuất và chế biến đậu phụ trên công nghệ dây chuyền hiện đại” của chị Nguyễn Thị Dung (TP. Vinh), ứng dụng công nghệ hiện đại trong quy trình sản xuất, đa dạng sản phẩm, mở rộng quy mô sản xuất, đồng thời tạo việc làm cho lao động nữ yếu thế tại địa phương. Với nguồn nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên được chọn lọc kỹ càng, không chứa chất bảo quản độc hại, đảm bảo được hương vị cổ truyền của món ăn. Cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm do Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản Nghệ An cấp.