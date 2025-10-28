2 ngày 1 đêm tập 85: HIEUTHUHAI bất ngờ thất bại ở Bắc Ninh Khách mời Muộii gây ấn tượng với sự nhanh nhẹn, liên tục nhắm vào đội HIEUTHUHAI và giành chiến thắng áp đảo trong trò chơi dân gian 'Rồng rắn lên mây' tại tập 85.

Hành trình mới tại Kinh Bắc

Trong tập 85 của chương trình "2 ngày 1 đêm", dàn nghệ sĩ gồm Trường Giang, Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan và HIEUTHUHAI đã có chuyến hành trình đến Bắc Ninh. Đồng hành cùng họ là ba khách mời nữ: Lamoon, Muộii và Ánh Sáng Aza. Chặng đi mới tập trung vào việc trải nghiệm các trò chơi dân gian đậm bản sắc văn hóa địa phương.

Dàn người chơi của '2 ngày 1 đêm'.

Màn đối đầu kịch tính trong 'Rồng rắn lên mây'

Trò chơi đầu tiên là "Rồng rắn lên mây", một thử thách đòi hỏi sự khéo léo và phối hợp đồng đội. Theo luật chơi, mỗi đội xếp thành hàng dọc và tìm cách làm vỡ quả bóng bay của thành viên cuối cùng đội đối phương. Đội bị vỡ bóng hoặc đứt hàng sẽ bị loại.

Ở lượt chơi đầu tiên, đội của Kiều Minh Tuấn và Ngô Kiến Huy đã có một quyết định chiến thuật đáng chú ý khi để thành viên nữ Muộii, cao 1,76m, lên đầu hàng thay vì giữ bóng ở cuối. Ngay khi bắt đầu, Muộii đã thể hiện sự nhanh nhẹn và chủ động tấn công vào đội của HIEUTHUHAI - Trường Giang - Lamoon.

Trò chơi 'Rồng rắn lên mây'.

Bị đội của Lê Dương Bảo Lâm - Cris Phan - Ánh Sáng gây áp lực cùng lúc, đội của HIEUTHUHAI nhanh chóng rơi vào thế bị động. Tận dụng thời cơ, Muộii đã làm vỡ bóng của đội HIEUTHUHAI, khiến họ bị loại đầu tiên. Ngay sau đó, cô tiếp tục di chuyển linh hoạt và làm vỡ bóng của đội Lê Dương Bảo Lâm, mang về chiến thắng kép cho đội mình.

Thử thách trang phục với trò chơi 'Chạy ró'

Trò chơi tiếp theo mang tên “Chạy ró”, một trò chơi dân gian của vùng Kinh Bắc. Người chơi phải chọn ngẫu nhiên một chiếc ró chứa trang phục và mặc đồ nhanh chóng mà không làm rơi ró xuống đất. Đội có thành viên mặc trang phục chỉn tề hơn sẽ giành chiến thắng.

Trò chơi 'Chạy ró'.

Phần thi này đã mang lại nhiều khoảnh khắc hài hước khi các nghệ sĩ hóa thân thành nhiều nhân vật khác nhau. Lamoon mặc trang phục Ông Địa, Ánh Sáng Aza trở thành người đánh trống làng, trong khi Muộii gặp khó khăn với bộ trang phục cô Tấm nhiều chi tiết. Lê Dương Bảo Lâm và Kiều Minh Tuấn đã có màn tung hứng với tiểu phẩm “Lan và Điệp”, còn HIEUTHUHAI gây cười khi xuất hiện trong trang phục nhân viên bảo vệ.