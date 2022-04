2 người bị khởi tố vì vận chuyển bò lậu qua biên giới

Thực hiện kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên hai tuyến biên giới của tỉnh Nghệ An, ngày 22/4, tại khu vực mốc số 396, biên giới Việt Nam - Lào, thuộc địa bàn bản Nhọt Lợt, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 tại chốt Nhọt Lợt của Đồn Biên phòng Mỹ Lý, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phát hiện bắt quả tang 02 đối tượng buôn lậu gia súc.

Đối tượng và tang vật đang bị tạm giữ để điều tra làm rõ. Ảnh: Hùng Phong Đối tượng Thào Xông My Xay (SN 1993), trú tại bản Huồi Pá, cụm bản Mường Dương, huyện Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn (Lào) và Vừ Bá Xỉ (SN 1988) trú tại bản Mường Lống 1, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đang có hành vi buôn lậu gia súc.



Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 07 con bò, 01 điện thoại di động. Qua đấu tranh khai thác, hai đối tượng khai nhận đã thỏa thuận trao đổi mua, bán 07 con bò trên qua biên giới với giá 60 triệu kíp Lào (khoảng 120 triệu đồng tiền Việt Nam), không có giấy tờ theo quy định của pháp luật.