2 người đàn ông ở Kỳ Sơn tàng trữ súng săn trái phép

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Công an huyện Kỳ Sơn đang hoàn thiện hồ sơ để tiếp tục điều tra, xử lý 2 vụ, 2 trường hợp về hành vi tàng trữ trái phép súng săn được phát hiện trên địa bàn.

Vào khoảng 1h 30 ngày 8/5, Tổ công tác 373 Công an huyện Kỳ Sơn đang thực hiện nhiệm vụ tại tuyến Quốc lộ 16 đoạn qua xã Phà Đánh thì phát hiện Lô Văn Ba (SN 1993), trú tại bản Piêng Phô, xã Phà Đánh đang tàng trữ trái phép 1 khẩu súng săn và 172 viên đạn.

Trước đó, vào khoảng 23h30 ngày 7/5, cũng tại khu vực trên, Tổ công tác 373 Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện Kha Văn Tăm (SN 1989), trú tại bản Sơn Thành, xã Tà Cạ có hành vi tàng trữ trái phép 1 khẩu súng săn cùng 140 viên đạn.

Tổ công tác 373 Công an huyện Kỳ Sơn làm việc với Kha Văn Tăm. Ảnh: Minh Khôi

Tại Cơ quan Công an, 2 trường hợp trên khai nhận đã mua các khẩu súng trên qua mạng để săn bắn chim.

Hiện, Tổ công tác 373 Công an huyện đã bàn giao 2 vụ, 2 trường hợp cùng số tang vật cho Công an xã Phà Đánh và Công an xã Tà Cạ để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tang vật do Tổ công tác 373 Công an huyện Kỳ Sơn thu giữ. Ảnh: Phạm Thủy

Súng săn là loại vũ khí có tính sát thương cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của con người, được quản lý chặt chẽ theo quy định của pháp luật. Vì vậy, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không được chế tạo, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại súng săn nhằm tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra. Nếu phát hiện các hành vi vi phạm hãy thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để kịp thời điều tra, xử lý.