2 người đưa tin sai sự thật về Covid-19 ở Nghệ An bị phạt

Ngày 7/5/2021, Phòng An ninh mạng và Phòng Chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an Nghệ An đã phát hiện và tiến hành làm việc với 2 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 trên trang facebook cá nhân.

Cơ quan chức năng làm việc với ông P.Đ.L (SN 1950, trú tại Xóm 1, xã Nghi Phú, TP. Vinh). Ảnh: Quỳnh Trang Hai trường hợp bao gồm: Ông P.Đ.L (SN 1950, trú tại Xóm 1, xã Nghi Phú, TP. Vinh) và Chị N.T.H (SN 1987, trú tại khối Trường Tiến, phường Hưng Bình, TP. Vinh).



Cụ thể, chiều ngày 6/5/2021, Ông L. và chị H. đã đăng tải trên trang facebook cá nhân hình ảnh Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An đã bị chỉnh sửa, trong đó, phần kết của 4 người nêu rõ âm tính, còn kết quả xét nghiệm của anh N.T.A (trú tại phường Lê Lợi, TP. Vinh) được ghi là "SAR". Thông tin thất thiệt trên nhanh chóng đã khiến nhiều cư dân mạng quan tâm, gây hoang mang dư luận.

Cơ quan chức năng làm việc với chị N.T.H (SN 1987, trú tại khối Trường Tiến, phường Hưng Bình, TP. Vinh). Ảnh: Quỳnh Trang Tại cơ quan công an, ông L. và chị H. đã hợp tác với cơ quan chức năng, thừa nhận hành vi sai trái của mình, tự gỡ bài viết trên trang facebook cá nhân của mình và cam kết không tái phạm. Hiện, Phòng ANM và PCTP CNC tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật. Phiếu kết quả xét nghiệm bị làm giả. Ảnh: Quỳnh Trang

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đề nghị người dân cần theo dõi thông tin ở các phương tiện thông tin đại chúng chính thống để tránh tình trạng tiếp nhận thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong cộng đồng.