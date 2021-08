2 người phụ nữ ở thành phố Vinh lén lút bán hàng cho F1 trong mùa dịch

Chiều 27/8, Đội CSGT - TT phối hợp với Tổ xử lý vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19, Công an TP. Vinh đã tiến hành lập biên bản xử phạt các trường hợp mua bán hàng trong mùa dịch, trong đó khách mua hàng là F1 mới đi cách ly tập trung về.

Theo đó, qua nắm bắt thông tin trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện bà Nguyễn Thị Phương và bà Phạm Thị Hương, trú tại đường Nguyễn Thiếp, phường Trung Đô dùng Facebook cá nhân của mình để đăng tải bán thực phẩm trên mạng xã hội.



Trong số khách đặt hàng có anh P.Q.C thường trú tại phường Hà Huy Tập, đây là trường hợp F1 đã được đưa đi cách ly tập trung tại Khách sạn Thượng Hải 2 từ ngày 13/8.

Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt 2 người phụ nữ. Ảnh: Q.A

Đến chiều ngày 27/8, anh C hoàn thành việc cách ly tập trung, theo quy định phải tiếp tục cách ly tại nhà để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, sau khi rời khỏi khách sạn Thượng Hải 2, anh C đã thuê taxi để đến nhà bà Phương lấy hàng, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch cho cộng đồng.