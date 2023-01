2 quyết định quan trọng trong năm 2022 của Nhật Bản: về Nga và về chính sách an ninh

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tuyên bố nước này đã đưa ra hai quyết định quan trọng và khó khăn trong năm ngoái: về quan hệ với Nga và về chính sách an ninh.

Trong bài phát biểu tại trường Quan hệ Quốc tế thuộc Đại học Johns Hopkins trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ, Thủ tướng Kishida cho hay: "Trong năm 2022, tôi đã đưa ra hai quyết định lớn trong chính sách đối ngoại và an ninh của Nhật Bản. Một trong số đó là thay đổi chính sách đối ngoại với Nga. Thứ hai là sự thay đổi trong chính sách an ninh thời hậu chiến của Nhật Bản thông qua việc xây dựng 3 văn bản quan trọng vào cuối năm ngoái: Chiến lược An ninh Quốc gia, Chiến lược Quốc phòng và Kế hoạch Phòng thủ. Cả hai quyết định khó khăn này đều dẫn đến hậu quả đối với tương lai của Nhật Bản và thế giới. Tôi tin rằng đây là những quyết định đúng đắn cho đất nước mình và cho toàn thế giới".

Theo ông Kishida, các sự kiện ở Ukraine đánh dấu sự kết thúc của "thời kỳ hậu Chiến tranh Lạnh" và cũng chứng tỏ "toàn cầu hóa và sự phụ thuộc lẫn nhau vẫn chưa thể đảm bảo hòa bình thế giới".

Nhà lãnh đạo Nhật Bản nêu rõ: "Dựa trên sự hiểu biết này, Nhật Bản đã thực hiện một thay đổi lớn trong chính sách hiện tại của mình đối với Nga, sau đó áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với nước này. Chúng tôi cũng là một trong những nước đầu tiên cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine".

Theo ông, việc tham gia vào chiến dịch trừng phạt Nga đã biến cuộc đối đầu xuyên Đại Tây Dương này thành cuộc đối đầu toàn cầu./.