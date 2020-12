2 vận động viên vô địch Giải chạy Homewifi Nghệ An Running Awards 2020 giai đoạn 2

(Baonghean.vn) - Chiều 16/12, đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo Nghệ An và Viettel Nghệ An đã trao giải cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2 giải chạy Homewifi Nghệ An Running Awards 2020.