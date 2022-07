2 việc tài xế cần làm trước ngày 1/8 để di chuyển thuận lợi trên cao tốc

Từ ngày 1/8/2022, toàn bộ các trạm thu phí trên các tuyến cao tốc sẽ triển khai thu phí hoàn toàn tự động, vì vậy để di chuyển thuận lợi trong thời gian tới nhất là trên các tuyến đường cao tốc, các tài xế cần lưu ý và thực hiện một số việc cần làm.

Vào cuối tháng 6 vừa qua, Văn phòng Chính phủ đã ra thông báo 186/TB-VPCP kết luận về vấn đề triển khai hệ thống thu phí không dừng. Văn phòng Chính phủ đã đề ra một số nhiệm vụ trong thời gian tới trong đó Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương tập trung chỉ đạo các nhà đầu tư hoàn thành lắp đặt các làn thu phí còn lại trước ngày 31/7/2022 để triển khai thu phí điện tử đồng bộ trên toàn quốc kể từ ngày 1.8.2022. Trong đó triển khai thu phí hoàn toàn tự động đối với tất cả các tuyến đường cao tốc.

Vì vậy, nhiều khả năng từ ngày 1/8/2022, tất cả các tuyến cao tốc trên cả nước dừng hình thức thu phí thủ công, chuyển sang sử dụng đồng loạt hệ thống thu phí tự động. Do đó, các phương tiện không dán thẻ thu phí tự động sẽ không thể lưu thông trên các tuyến cao tốc từ ngày 1/8/2022.

Để di chuyển thuận lợi trên cao tốc, các tài xế, chủ xe cần thực hiện hai việc sau:

1. Dán thẻ thu phí không dừng ETC

Để lưu thông thuận lợi trên các tuyến cao tốc, các phương tiện sẽ phải thực hiện việc gắn thẻ đầu cuối hay cũng chính là dán thẻ thu phí tự động ETC. Theo khoản 2, điều 9, quyết định 19/2020/QĐ-TTg, các phương tiện có thể thực hiện việc gắn thẻ thu phí không dừng tại các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới tại lần kiểm định gần nhất, các đại lý do nhà cung cấp dịch vụ thu phí ủy quyền hoặc ngay khi qua trạm thu phí ETC.

Ngoài ra, các chủ phương tiện có thể thực hiện đăng ký dịch vụ dán thẻ ETC tại nhà đối với thẻ ePass của Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam hoặc thẻ e-Tag của VETC của Công ty TNHH thu phí tự động VETC.

Các đơn vị trên hiện đang hỗ trợ miễn phí dán thẻ thu phí tự động cho khách hàng lần đầu kích hoạt tài khoản thu phí không dừng. Đối với khách hàng dán thẻ lần 2 trở đi thì mức phí là 120.000 đồng/thẻ.

Trường hợp xe không dán thẻ ETC mà cố tình đi vào cao tốc, người điều khiển ô tô sẽ bị phạt từ 2 - 3 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng.

2. Nạp tiền đủ cho tài khoản thu phí

Bên cạnh việc dán thẻ ETC, để lưu thông trên tuyến cao tốc thu phí tự động, các tài xế còn phải nộp tiền vào tài khoản thu phí.

Chủ xe có thể nạp tiền tại các điểm cung cấp dịch vụ dán thẻ ETC, chuyển khoản ngân hàng, nộp tiền vào ứng dụng hoặc trên website hoặc thanh toán qua app Momo, Viettelpay…

Trường hợp xe có dán thẻ thu phí tự động nhưng số tiền trong tài khoản thu phí không đủ để trả phí khi qua làn ETC mà vẫn cố tình đi vào, người điều khiển ô tô sẽ bị phạt từ 2 - 3 triệu đồng, đồng thời còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng.