20 dự án lọt vào chung kết Techfest Nghệ An Open 2023

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Trải qua vòng loại, vòng đào tạo và cố vấn hoàn thiện dự án, Ban Tổ chức chọn ra 20 dự án tiềm năng nhất vào Vòng chung kết Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2023 (Techfest Nghệ An Open 2023).

Đồng chí Nguyễn Quý Linh - Giám đốc Sở KH&CN phát biểu khai mạc chung kết cuộc thi. Ảnh: Thanh Phúc

Nằm trong Chuỗi sự kiện Techfest Nghệ An open 2023, sáng 12/10, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức chung kết Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2023 (Techfest Nghệ An Open 2023) với chủ đề “Kết nối các nhà sáng lập - Connecting Founders”.

Tới dự có các đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, các viện nghiên cứu, lãnh đạo các sở, ngành và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Techfest Nghệ An Open 2023 hướng đến thúc đẩy các giải pháp Đổi mới sáng tạo giải quyết vấn đề của địa phương gắn với phát triển tiềm năng, thế mạnh và khai thác tài nguyên bản địa, các sản phẩm đặc trưng của địa phương; phát triển các nền tảng trực tuyến, thương mại điện tử và mô hình kinh doanh mới tạo sự đột phá góp phần thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Nghệ An.

Tác giả Nguyễn Văn Thắng thuyết trình dự án Trà thảo dược bồ công anh. Ảnh: Thanh Phúc

Đồng thời kết nối các nguồn lực chuyên gia, trí thức, doanh nhân trong, ngoài nước để hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp có tiềm năng phát triển, biến “Khát vọng sông Lam thành kỳ tích sông Lam” góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Sau hơn 9 tháng phát động, chương trình đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của sở, ban, ngành cùng các địa phương trên toàn quốc. Cuộc thi đã nhận được hơn 120 hồ sơ từ các tổ chức, cá nhân trên cả nước tham dự, trong đó 113 hồ sơ đăng ký trực tuyến. Trải qua vòng loại, vòng đào tạo và cố vấn hoàn thiện dự án, Ban Tổ chức chọn ra 20 dự án tiềm năng nhất vào Vòng chung kết cuộc thi.

Ban giám khảo chấm thi chọn ra 10 dự án xuất sắc nhất để trao giải. Ảnh: Thanh Phúc

Tại vòng chung kết, các thí sinh thuyết trình về dự án, ban giám khảo đặt câu hỏi và chấm điểm cho các dự án. Theo đó, ban tổ chức cuộc thi sẽ chọn ra 10 dự án xuất sắc để trao giải. Trong đó, có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích.

Phát biểu khai mạc chung kết cuộc thi, đồng chí Nguyễn Quý Linh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An nhấn mạnh: "Thời gian qua, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành nhiều văn bản để hỗ trợ, thúc đẩy và phát triển phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì tham mưu, triển khai các hoạt động về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Nghệ An vượt qua giai đoạn khởi đầu hướng tới thu hút nguồn vốn đầu tư và sự quan tâm, hỗ trợ của xã hội, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đối với các dự án, ý tưởng khởi nghiệp có tiềm năng phát triển.

Nhóm dự án Kidstem thảo luận trước khi thuyết trình. Ảnh: Thanh Phúc

Sự kiện này là dịp để khai thác, phát huy trí thông minh, tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các Startup Nghệ An; Là cơ hội kết nối đầu tư - khởi nghiệp, cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và thu hút các nhà đầu tư, các tổ chức hỗ trợ trong tỉnh, trong nước và quốc tế".

Cùng ngày, tại Trường Đại học Y khoa Vinh, Ban tổ chức cũng khai mạc chung kết cuộc thi "Đổi mới sáng tạo công nghệ làm đẹp Beauty Tech Starup Talent" năm 2023.