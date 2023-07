20 học sinh đạt giải tại Kỳ thi Olympic Hóa học 19 - 5 do Hội hóa học Nghệ An tổ chức

(Baonghean.vn) - Với tổng điểm ba môn khối C đạt 28,75 điểm (trong đó Ngữ văn: 9,25 điểm, Lịch sử: 9,75 điểm, Địa lí: 9,75 điểm), cậu học trò nghèo người Thái Vi Văn Tuấn trở thành thủ khoa khối C của tỉnh Nghệ An trong kỳ thi năm nay.