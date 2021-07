200 nhân viên y tế Nghệ An sẵn sàng lên đường hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh chống dịch

Ngày 8/7, PGS-TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế cho biết, 200 nhân viên y tế Nghệ An đã sẵn sàng lên đường để hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19 khi có lệnh.

Đây đều là những bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn. Trong đó, có 150 người sẽ phục vụ công tác lấy mẫu xét nghiệm. 50 nhân viên y tế còn lại gồm 20 bác sĩ và 30 điều dưỡng, kỹ thuật viên sẽ tham gia công tác điều trị, chăm sóc bệnh nhân Covid-19. Sở Y tế Nghệ An cử bác sỹ Phạm Đình Tùng - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh làm trưởng đoàn.

Trước đó, ngày 6/7, Bộ Y tế có văn bản gửi 14 địa phương về việc huy động nhân lực phục vụ công tác chống dịch tại TP. Hồ Chí Minh. Các địa phương được yêu cầu hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh đều là những tỉnh, thành có kinh nghiệm trong công tác phòng, chống Covid-19.

Tại cuộc họp với TP. Hồ Chí Minh mới đây, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, sẽ kêu gọi khoảng 10.000 cán bộ, nhân viên y tế cả nước chi viện cho TP. Hồ Chí Minh. Hiện nay, hơn 3.300 nhân viên y tế, sinh viên các trường Y, Dược thuộc Bộ Y tế đã có mặt tại TP. Hồ Chí Minh, hỗ trợ các bệnh viện dã chiến, lấy mẫu xét nghiệm tầm soát.

Nhân viên y tế Nghệ An lên đường hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh hồi tháng 6. Ảnh: Thành Cường TP. Hồ Chí Minh sẽ cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 9/7. Động thái này diễn ra trong bối cảnh thành phố đã ghi nhận hơn 8.000 ca nhiễm kể từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát hôm 27/4, đứng đầu cả nước. Gần đây, số ca nhiễm tính theo ngày tại thành phố liên tục cao, lên tới hàng nghìn ca trong 1 ngày. Nhiều ca được phát hiện trong cộng đồng qua khám sàng lọc ở bệnh viện.



Hồi đầu tháng 6, Nghệ An cũng đã cử 52 nhân viên y tế sang tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ địa phương này dập dịch. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đội quân này lại quay trở về tiếp tục nhiệm vụ khi Nghệ An liên tục ghi nhân các ca bệnh. Trong đợt dịch lần này, ở Nghệ An có 129 người mắc Covid-19.

Đến nay, đã 24 tiếng ở Nghệ An không ghi nhận ca mắc mới. Trong khi đó, phần lớn các ca bệnh ghi nhận gần đây đều đã được cách ly từ trước. Để khống chế được dịch, trong suốt gần 1 tháng qua, các nhân viên y tế đã phải thần tốc lấy mẫu xét nghiệm. Trung bình mỗi ngày lấy từ 1.000 - 2.000 mẫu, những ngày cao điểm toàn tỉnh lấy hơn 10.000 mẫu để xét nghiệm Covid-19./.