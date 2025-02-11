2/11: Ninh Bình giữ đỉnh, Trần Thành Trung chấn thương HLV Albadalejo phẫn nộ sau pha vào bóng khiến Trần Thành Trung phải nhập viện; Ninh Bình bất bại 9 trận dẫn đầu với 21 điểm; Xuân Son được gọi lại ĐT Việt Nam, Đà Nẵng thoát thua phút 90+5.

Một ngày giàu kịch tính của bóng đá Việt Nam: Ninh Bình bị gỡ ở phút 77 nhưng vẫn giữ đỉnh V-League 2025/26; HLV Albadalejo phẫn nộ vì chấn thương nghiêm trọng của Trần Thành Trung và quyết định VAR; Đà Nẵng thoát thua ở phút 90+5; Xuân Son trở lại ĐT Việt Nam sau hơn 10 tháng dưỡng thương; VFF ra án kỷ luật tại giải hạng Ba; FAM lên án việc phát tán giấy tờ liên quan đến Facundo Garces.

Chấn thương Trần Thành Trung và tranh cãi VAR

Trận Ninh Bình gặp Becamex TP.HCM ở vòng 9 V-League 2025/26 bị phủ bóng bởi chấn thương nặng của tiền vệ trẻ Trần Thành Trung. HLV Albadalejo bức xúc sau trận: “Hiện tôi chưa biết chính xác tình trạng của Thành Trung ra sao, phải chờ bác sĩ kiểm tra. Nhưng cầu thủ của Becamex TP.HCM vào bóng rất nguy hiểm, khiến cầu thủ của chúng tôi bị rách ống chân, thậm chí chạm đến xương.

Điều khiến tôi bất ngờ là tình huống đó cầu thủ phạm lỗi không bị phạt thẻ đỏ. Trọng tài ban đầu còn không thổi phạt đền, phải xem lại VAR, và giờ cầu thủ của tôi phải nhập viện. Tôi thực sự không hiểu nổi”.

Trần Thành Trung đau đớn sau chấn thương.

Ninh Bình giữ đỉnh sau khi bị gỡ phút 77

Ninh Bình sớm vượt lên nhờ bàn của Nguyễn Hoàng Đức và nắm thế chủ động phần lớn thời gian. Tuy nhiên, Ugochukwu ghi bàn ở phút 77, khiến đội chủ nhà không thể giữ trọn 3 điểm trước Becamex TP.HCM.

Dẫu vậy, đội bóng đất Cố đô vẫn dẫn đầu với 21 điểm sau 9 trận, bất bại từ đầu mùa (6 thắng, 3 hòa). Khoảng cách với đội nhì bảng Công an Hà Nội chỉ là 1 điểm và Ninh Bình đã đá nhiều hơn 1 trận, đặt ra sức ép đáng kể cho cuộc đua đỉnh bảng.

Thạch Bảo Khanh tâm phục khẩu phục Công an Hà Nội

Ở một đầu cầu khác, PVF-CAND nhận thất bại 0-2 trước Công an Hà Nội. HLV Thạch Bảo Khanh thừa nhận đối thủ “là đội bóng mạnh nhất V-League ở thời điểm hiện tại”. Đó là lời xác tín cho sự ổn định của đội nhì bảng, càng khiến cuộc đua vô địch hứa hẹn căng thẳng khi Ninh Bình chỉ hơn 1 điểm.

Xuân Son trở lại ĐT Việt Nam

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son được HLV Kim Sang Sik triệu tập cho đợt tập trung tháng 11, chuẩn bị gặp Lào ở lượt về vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. Đây là bất ngờ khi Xuân Son chưa thi đấu chính thức hơn 10 tháng sau chấn thương gãy chân.

Đại diện CLB Nam Định cho biết Xuân Son gần như đã lấy lại 100% thể trạng, có thể tập luyện và thi đấu với cường độ bình thường. HLV Nguyễn Trung Kiên chia sẻ sau trận hòa HAGL: “Xuân Son đã bình phục 100% và đạt thể trạng tốt nhất. Nếu mọi thủ tục hoàn tất, cậu ấy có thể thi đấu ngay ở vòng 11”.

Xuân Son có sẵn sàng ra sân trước Lào?

Đà Nẵng thoát thua ở phút 90+5

Tại Hòa Xuân, trung vệ Kim Dong-Su ghi bàn ở phút 90+5 giúp Đà Nẵng cầm hòa SLNA 1-1. Một điểm đến ở thời khắc cuối cùng, cứu vãn trận đấu tưởng chừng trôi khỏi tầm tay đội chủ nhà.

VFF xử thua Luxury Hạ Long vì dùng cầu thủ sai quy định

Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định xử thua Luxury Hạ Long 0-3 trước Hà Nội Bulls tại trận đấu ngày 26/10, thuộc Giải hạng Ba quốc gia 2025, do sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu. Đội bóng đất mỏ cũng bị phạt hành chính 5 triệu đồng.

FAM lên án việc phát tán giấy tờ liên quan Facundo Garces

LĐBĐ Malaysia (FAM) bày tỏ quan ngại về việc giấy khai sinh chưa kiểm chứng của ông bà cầu thủ nhập tịch Facundo Garces bị phát tán, trong lúc FIFA đang giải quyết đơn kháng cáo. Quyền chủ tịch FAM Datuk Yusoff Mahadi kêu gọi không lan truyền thông tin sai lệch hoặc chưa kiểm chứng: “Điều này không giúp ích gì cho các cầu thủ hay bóng đá Malaysia”.

