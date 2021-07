2,15 triệu người ở Nghệ An sẽ được tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19 trong năm 2021

Theo báo cáo của Sở Y tế Nghệ An, tính đến ngày 28/7, trên địa bàn tỉnh có 47.875 người đã được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 (tương đương 1,33% dân số toàn tỉnh). Trong đó, có 22.995 người đã tiêm đủ 2 mũi (0,65% dân số). Tất cả những người được tiêm đều thuộc các lực lượng tuyến đầu chống dịch, các sở, ban, ngành và các đơn vị cung cấp dịch vụ thiết yếu trên địa bàn.

Từ nay đến cuối năm, 2,15 triệu người Nghệ An sẽ được tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19. Ảnh: C.T.V Từ ngày 30/7 đến ngày 1/8/ sắp tới, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục chiến dịch tiêm vắc-xin đợt 4. Lần này, 8.000 người đã đăng ký sẽ được tiêm tại 2 điểm tiêm là Trường Trung học cơ sở Đặng Thai Mai và Trường Trung học cơ sở Lê Mao (TP. Vinh).



Do là tỉnh nằm trong diện ưu tiên, Bộ Y tế dự kiến phân bổ cho Nghệ An 4,3 triệu liều vắc-xin từ nay đến hết năm 2021. Điều đó đồng nghĩa với việc 2,15 triệu người người Nghệ An sẽ hoàn thành tiêm chủng vắc-xin Covid-19 ngay trong năm nay. Do đối tượng tiêm là người trên 18 tuổi nên 2,15 triệu người tương đương với hơn 92% dân số toàn tỉnh Nghệ An sẽ được tiêm chủng.