Xây dựng Đảng 239 tác phẩm vào vòng chung khảo Giải Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An năm 2025 Năm 2025, Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An nhận 285 tác phẩm tham gia dự thi, trong đó có 239 tác phẩm lọt vào chung khảo.

Sáng 3/11, Hội đồng Chung khảo Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Nghệ An năm 2025 họp triển khai chấm các tác phẩm lọt vào vòng chung khảo.

Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban chỉ đạo, Trưởng Ban Giám khảo Giải Búa Liềm vàng tỉnh Nghệ An năm 2025 chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có đồng chí Trần Minh Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TL



Giải “Búa Liềm vàng - Nghệ An năm 2025” được tích hợp giải thưởng Cuộc thi báo chí viết về mô hình, điển hình “Dân vận khéo” và Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Với sự tuyên truyền sâu rộng, Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng nhiệt tình của các cơ quan báo chí, các đơn vị, các phóng viên, cộng tác viên trong và ngoài tỉnh tham gia.

Kết quả, đến ngày 05/10/2025, kết thúc thời hạn nhận hồ sơ dự giải, Hội Nhà báo đã nhận được tổng 285 tác phẩm, trong đó có 273 tác phẩm hợp lệ được đưa vào chấm giải.

Đồng chí Trần Minh Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: TL

Các tác phẩm dự thi có đề tài đa dạng, phong phú, với nhiều thể loại, phản ánh sinh động công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh; hiệu quả đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, quốc phòng, an ninh, công tác đối ngoại, phòng chống tham nhũng...



Đồng chí Hồ Thị Ngân - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: TL



Qua vòng chấm sơ khảo, Ban giám khảo đã lựa chọn 239 tác phẩm có chất lượng tốt để vào vòng chung khảo thuộc các loại hình: Báo hình, báo in, phát thanh, báo điện tử, tạp chí in (điện tử), ảnh báo chí, videoclip. Ban Giám khảo đề xuất trao Giải Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An năm 2025 cho 63 tác phẩm xuất sắc.

Lễ công bố Giải Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An năm 2025 được tổ chức vào dịp Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/2026).

Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Ban chỉ đạo, Trưởng Ban Giám khảo Giải Búa Liềm vàng tỉnh Nghệ An năm 2025 chủ trì cuộc họp. Ảnh: TL



Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phạm Ngọc Cảnh ghi nhận, biểu dương tinh thần khẩn trương, công tâm, nghiêm túc của các thành viên Ban Giám khảo, Tổ giúp việc, Tổ thư ký để lựa chọn được những tác phẩm báo chí xuất sắc nhất.

Đồng chí đánh giá, mùa giải năm nay số lượng, chất lượng tác phẩm đều tăng lên; đề tài đa dạng, phong phú, thể hiện sự vào cuộc quyết liệt, bài bản, trách nhiệm của Ban Tổ chức giải và các cơ quan báo chí, địa phương, đơn vị.

Ban Giám khảo xem xét, đánh giá các tác phẩm. Ảnh: TL



Đồng chí đề nghị các bộ phận liên quan chuẩn bị chu đáo cho lễ trao giải; tập trung hoàn thiện hồ sơ gửi các tác phẩm tham dự cấp Trung ương. Đồng thời, mong muốn các thành viên Ban Tổ chức giải, các cơ quan báo chí truyền thông tiếp tục lan tỏa ý nghĩa của Giải Búa liềm vàng các cấp./.