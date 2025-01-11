Thời sự 24 dự án trọng điểm Nghệ An dồn lực đầu tư, thu hút đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 Tỉnh ủy Nghệ An định hướng xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm; tập trung triển khai thực hiện 24 dự án trọng điểm bằng vốn đầu tư công và thu hút đầu tư.

Đây là nội dung tại Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, Nghệ An sẽ ưu tiên tập trung đầu tư vào các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là giao thông. Ảnh minh hoa: Gemini

Trong danh mục đầu tư công giai đoạn tới, Nghệ An xác định 9 dự án hạ tầng trọng điểm sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước gồm: Đường cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn, đoạn Vinh - Thanh Thủy (Nghệ An); Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 7 đoạn Đô Lương (Km36) - Nậm Cắn (Km224); Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 48; Đê chắn sóng Cảng nước sâu Cửa Lò; Cầu vượt nối Quốc lộ 7C với đường N5 qua Quốc lộ 1 và đường sắt Bắc Nam.

Xây dựng, nâng cấp hệ thống thủy lợi Nam Nghệ An; Đập Sông Lam (công trình điều tiết và nâng cao mực nước sông Lam, kết hợp cầu giao thông); Đầu tư kết cấu hạ tầng đấu nối trọng điểm trong Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ; Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh (cũ).

Có thể thấy, đây đều là những dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông, thủy lợi, đô thị; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để kết nối liên vùng, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Khi hoàn thành, các công trình này sẽ mở ra không gian phát triển mới, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Song song với đầu tư công, tỉnh cũng kêu gọi đầu tư xã hội hóa vào 15 dự án lớn thuộc các lĩnh vực giao thông, công nghiệp, năng lượng, dịch vụ, giáo dục, y tế, văn hóa và du lịch.

Cụ thể gồm: Nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Vinh đạt quy mô sân bay cấp 4E; Xây dựng mới cảng nước sâu Cửa Lò; Xây dựng mới các bến cảng Đồng Hồi kết hợp khu bến Nam Nghi Sơn để hình thành cụm cảng Nghi Sơn - Đồng Hồi; Nhà máy điện khí LNG Quỳnh Lập.

Đầu tư kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp trong Khu Kinh tế Đông Nam; Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng phân khu sản xuất chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ ứng dụng công nghệ cao; Trung tâm logistics Khu Kinh tế Đông Nam; Khu công viên công nghệ thông tin tập trung, sản xuất phần cứng, phần mềm, nội dung số và khu đào tạo lập trình.

Ở lĩnh vực văn hóa – xã hội, Nghệ An thu hút đầu tư vào các dự án: Xây dựng không gian văn hóa Làng Sen; Khu liên hợp thể thao vùng Bắc Trung Bộ và Trung tâm huấn luyện thể thao thành tích ca; Xây dựng Trung tâm hội nghị sự kiện văn hóa đa chức năng; Đầu tư xây dựng các trường đại học tư thục, trung học phổ thông quốc tế, bệnh viện tư nhân; Phát triển các khu đô thị, nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; Đầu tư phát triển các khu du lịch; khu sinh thái nghỉ dưỡng, sân golf; khách sạn 5 sao.

Các dự án này được đánh giá sẽ giúp tỉnh hình thành hệ sinh thái đầu tư toàn diện, kết nối đồng bộ giữa công nghiệp, logistics, an ninh năng lượng, du lịch, giáo dục và đô thị.

Đặc biệt, những dự án lớn như cảng nước sâu Cửa Lò, trung tâm logistics hay khu công viên công nghệ thông tin được kỳ vọng sẽ tiếp tục đưa Nghệ An trở thành điểm đến chiến lược của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.