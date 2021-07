25 hành khách của chuyến bay duy nhất trong tuần đến Vinh được test nhanh Covid-19

Hành khách sau khi xuống máy bay đều phải vào khu vực làm xét nghiệm nhanh Covid-19, chỉ khi có kết quả âm tính thì họ mới được rời khỏi sân bay. Ảnh: Tiến Đông

Thực hiện quyết định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An, sau khi xuống sân bay, hành khách đều được yêu cầu test nhanh Covid-19 , sau khi có kết quả âm tính thì mới được ra khỏi khu vực sân bay.

Ông Võ Huy Thanh - Phó Giám đốc Cảng Hàng không Vinh cho biết: Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên suốt 1 tuần nay, kể từ ngày 1/7 không có chuyến bay nào đi và đến Sân bay Vinh. Chiều tối nay, sau khi đón chuyến bay với 25 hành khách, Cảng đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An (CDC), để tổ chức xét nghiệm nhanh cho hành khách ngay tại khu vực sân bay. Việc xét nghiệm này đối với hành khách từ địa phương khác về Nghệ An là điều kiện bắt buộc, và sẽ thực hiện đến khi nào tỉnh có quyết định mới.

Khu vực xét nghiệm được bố trí tại 1 góc của tầng 1 Cảng Hàng không quốc tế Vinh. Ảnh: Tiến Đông

Trước đó, kể từ 0h00 ngày 2/7/2021, Cục Hàng không Việt Nam đã có quyết định tạm dừng khai thác chuyến bay chở khách đi và đến giữa TP. Hồ Chí Minh và TP. Vinh, bởi thời điểm đó tình hình dịch bệnh ở 2 thành phố này đang diễn biến hết sức phức tạp.