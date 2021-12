2.500 gói thuốc lá nhập lậu ngụy trang dưới vở bọc 'hàng hóa phòng chống dịch Covid-19’

Chiều 24/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc cho biết: đơn vị vừa đồng chủ trì với Công an xã Nghi Tiến (huyện Nghi Lộc), phối hợp Công an các xã liên quan triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển thuốc lá nhập lậu với số lượng lớn.



Trước đó, vào cuối tháng 11/2021 qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện một đường dây buôn bán thuốc lá nhập lậu với số lượng lớn từ các tỉnh phía Bắc đem vào địa bàn Nghệ An, trong đó có huyện Nghi Lộc để tiêu thụ.

Các đối tượng Lê Thị Huyền và Nguyễn Hồng Sơn (ở giữa) cùng tang vật tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc. Ảnh: Nhật Tuấn Các đối tượng hoạt động rất tinh vi, chuyên nghiệp, chủ yếu dùng mạng xã hội như Zalo, Facebook … để thực hiện giao dịch mua bán. Khi giao dịch chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng khác nhau xong, các đối tượng chủ yếu gửi thuốc lá lậu bằng xe khách mà không đi theo “hàng”. Các thùng “hàng” gửi đi được các đối tượng dán kín và ghi trên thùng hàng là “Hàng hóa phòng chống dịch Covid-19”.



Các trinh sát phát hiện có 2 đối tượng là Lê Thị Huyền (SN 2002) trú tại xóm 8, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc và Nguyễn Hồng Sơn (SN 1998), trú tại xóm Nam Kẻ Gai, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên đã trực tiếp mua thuốc lá lậu với số lượng lớn của các đối tượng ở các tỉnh phía Bắc sau đó tiêu thụ khắp các địa bàn trong tỉnh Nghệ An.

Nắm bắt tình hình đó, Công an huyện Nghi Lộc đã xác lập chuyên án mua bán hàng cấm thuốc lá nhập lậu để đấu tranh.

Sau một thời gian kiên trì nghiên cứu quy luật hoạt động của các đối tượng, áp dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 18 giờ, ngày 23/12, tại khu vực đường tránh TP. Vinh (thuộc xóm 9, xã Nghi Vạn), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm Hình sự - Kinh tế - Ma túy (Công an huyện Nghi Lộc) đồng chủ trì Công an xã Nghi Tiến, phối hợp Công an xã Nghi Vạn, Công an xã Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên) phá thành công chuyên án.

Bước đầu, cơ quan chức năng bắt giữ 2 đối tượng Lê Thị Huyền và Nguyễn Hồng Sơn đã nêu trên về hành vi mua bán, vận chuyển thuốc lá nhập lậu khi các đối tượng vừa nhận “hàng” từ xe khách gửi.

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm: 4 thùng cát tông, bên trong có chứa 2.500 bao thuốc lá loại 555 do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ; 2 xe máy; 2 điện thoại và 10 triệu đồng tiền mặt.

Hiện tại Công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án./.