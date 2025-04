Xã hội 26 tác giả xuất sắc đạt giải Cuộc thi vẽ tranh 'Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống' Sáng 26/4, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An tổ chức trao giải Cuộc thi vẽ tranh “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” dành cho thiếu nhi năm học 2024 - 2025.

Đại diện Thường trực Tỉnh đoàn trao giải Nhất cho 2 bảng thi khối Tiểu học và Trung học cơ sở. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" (19/8/2005 - 19/8/2025).

Với chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”, cuộc thi được phát động rộng rãi trong thiếu nhi toàn tỉnh vẽ tranh về những hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống".

Đại diện Ban Tổ chức trao giải Nhì cho các thí sinh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đồng thời, cuộc thi đã góp phần khơi dậy niềm đam mê nghệ thuật, khả năng tư duy, sáng tạo của thiếu nhi tỉnh nhà, khuyến khích, tạo điều kiện để các em thể hiện năng khiếu, sở trường trong các tác phẩm mỹ thuật đầy màu sắc, mang thông điệp ý nghĩa gửi gắm đến các cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Đại diện Ban Tổ chức trao giải Ba cho các thí sinh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đối tượng dự thi là các em thiếu nhi có độ tuổi từ 6 đến 15 tuổi, đang sinh sống và học tập trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Các thí sinh được chia làm 2 bảng, Bảng A - Tiểu học và Bảng B - Trung học cơ sở.

Vòng sơ khảo cấp huyện của cuộc thi diễn ra từ ngày 1/4 đến ngày 3/4/2025. Tiếp nhận bài dự thi cấp tỉnh từ ngày 4/4 đến hết ngày 7/4/2025.

Chung cuộc, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 7 giải Khuyến khích cho mỗi bảng thi.

Đại diện Ban Tổ chức trao giải Khuyến khích cho các thí sinh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Các thi sinh đạt giải ở bảng thi dành cho học sinh khối Tiểu học. Ảnh: Thanh Quỳnh