261 cán bộ, nhân viên Cảng hàng không quốc tế Vinh được xét nghiệm Covid-19

Toàn bộ cán bộ, nhân viên Cảng hàng không quốc tế Vinh được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: HV

Lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Vinh cho hay: Đơn vị đã nhận được kết quả xét nghiệm của 261 cán bộ, nhân viên Cảng hàng không quốc tế Vinh từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An. Đây là lực lượng cán bộ, nhân viên thường xuyên làm việc và tiếp xúc trực tiếp với hành khách đi máy bay được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ngày 02/02/2021. Theo kết quả do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cung cấp, toàn bộ 261 cán bộ, nhân viên của Cảng hàng không quốc tế Vinh đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.



Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho cán bộ Cảng hàng không quốc tế Vinh. Ảnh: HV Nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trong mùa cao điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Cảng hàng không quốc tế Vinh đã chủ động rà soát, trang bị đầy đủ các phương tiện phòng hộ cá nhân cho cán bộ, nhân viên. Trong khu vực nhà ga hành khách đều đặt thêm nước sát khẩn, đồng thời triển khai việc đo thân nhiệt tất cả hành khách trước khi vào nhà ga, thường xuyên thực hiện công tác vệ sinh, phun khử khuẩn các trang thiết bị, khu vực hành khách, hành lý và những khu vực có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao... Triển khai việc đo thân nhiệt tất cả hành khách trước khi vào nhà ga. Ảnh: HV Trong khu vực nhà ga hành khách đều đặt thêm nước sát khẩn. Ảnh: HV