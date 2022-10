26/27 xã biên giới ở Nghệ An đạt tiêu chí 'sạch người nghiện ma túy'

(Baonghean.vn) - Chiều 27/10, Công an Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai thực hiện Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy” trên địa bàn tỉnh.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng tham dự hội nghị có lãnh đạo các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, lãnh đạo Công an 9 tỉnh trên tuyến biên giới Việt - Lào; lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh, các đồng chí Bí thư, Chủ tịch 6 huyện và 27 xã biên giới và công an các đơn vị, địa phương.

26/27 XÃ BIÊN GIỚI ĐẠT TIÊU CHÍ SẠCH NGƯỜI NGHIỆN MA TUÝ

Ngày 7/4/2022, Công an Nghệ An ban hành Quyết định số 318 về thực hiện Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy” trên địa bàn tỉnh với mục tiêu làm sạch 27 xã biên giới, tạo vành đai ngăn ma túy thẩm lậu vào địa bàn.

Tại hội nghị quán triệt, triển khai đề án, Công an tỉnh đã công bố quyết định điều động 25 đồng chí cán bộ tăng cường cho các xã biên giới với thời gian 1 năm; bàn giao 27 ô tô bán tải của Bộ Công an trang cấp cho Công an 27 xã biên giới; phân công, giao nhiệm vụ cho 12 đơn vị, địa phương kết nghĩa với UBND 12 xã biên giới khó khăn để phối hợp, hỗ trợ trong quá trình thực hiện Đề án.

Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai hiệu quả các giải pháp tuyên truyền tại 27 xã biên giới; Tổ chức tốt công tác an sinh xã hội, hỗ trợ các xã biên giới khó khăn phục vụ thực hiện Đề án. Qua đó, đã trao tặng các trang thiết bị, hỗ trợ cơ sở vật chất, kinh phí và các suất quà hỗ trợ cho người dân tại các xã biên giới với tổng giá trị hơn 700 triệu đồng.

Ngoài ra, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2209 ngày 29/7/2022 về phân công các sở, ngành cấp tỉnh hỗ trợ, giúp đỡ 22 xã miền núi, biên giới đặc biệt khó khăn. Qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân các xã miền núi, góp phần triển khai thực hiện hiệu quả Đề án.

Qua 6 tháng thực hiện Đề án, Công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện, bắt 83 vụ, 96 đối tượng phạm tội về ma túy tại các xã biên giới, thu gần 15 kg ma túy các loại, 50 khẩu súng, dao, kiếm và nhiều điểm phức tạp, 28 điểm bán lẻ ma túy tại các xã biên giới.

Ngoài ra, qua đấu tranh các chuyên án, vụ án, triệt xóa các tụ điểm, điểm phức tạp, đường dây, đối tượng phạm tội về ma túy ở các xã biên giới, Công an các đơn vị, địa phương đã bắt giữ 9 vụ, 21 đối tượng, triệt xóa 1 tụ điểm, 6 điểm phức tạp, 5 điểm bán lẻ ma túy tại các xã trọng điểm phức tạp về ma túy thuộc 6 huyện biên giới, thu hơn 4 kg ma túy các loại và nhiều tang vật liên quan khác.

Về kết quả công tác quản lý và lập hồ sơ cai nghiện, trước khi triển khai thực hiện Đề án, số người nghiện, nghi nghiện tại 27 xã biên giới là 516 người. Qua 6 tháng triển khai thực hiện Đề án, đã tiến hành các biện pháp theo dõi, quản lý cai nghiện đối với 504 đối tượng nghiện và nghi nghiện, đến nay, 26/27 xã biên giới đạt tiêu chí sạch người nghiện ma túy.

Hiện Công an Nghệ An đang xây dựng kế hoạch triển khai, nhân rộng Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy” hướng đến mục tiêu “Huyện biên giới sạch về ma túy”. Về mục tiêu chung, duy trì và nâng cao hơn một bước trong “giữ sạch” địa bàn đối với các địa bàn xã “sạch" ma túy; tiếp tục tập trung chỉ đạo “làm sạch” ma túy tại bản Mường Lống, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tiến tới hoàn thành mục tiêu 27/27 xã biên giới sạch ma túy trong năm 2022.

Chỉ đạo nhân rộng “làm sạch” ma túy tại các xã còn lại thuộc 6 huyện biên giới, nhằm từng bước mở rộng vành đai biên giới “sạch ma túy”, hướng tới mục tiêu xây dựng “Huyện biên giới sạch về ma túy”, góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược đưa Nghệ An ra khỏi diện địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy của cả nước.

GIỮ VỮNG TIÊU CHÍ, NHÂN RỘNG MÔ HÌNH

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, Công an tỉnh Nghệ An là một trong những đơn vị lá cờ đầu trong phong trào thi đua của Bộ với nhiều kết quả, thành tích nổi bật. Đặc biệt, việc triển khai Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy”, công tác phòng, chống ma túy có nhiều bước đột phá đáng ghi nhận.

Biểu dương, đánh giá cao những kết quả thời gian qua, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, tình hình tội phạm ma túy trên cả nước tiếp tục diễn biến phức tạp, phát sinh nhiều vấn đề mới, khó khăn hơn, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các địa phương. Trong đó, với vị trí chiến lược, tuyến biên giới Việt - Lào tiềm ẩn vấn đề phức tạp, khó lường.

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh tiếp tục nghiên cứu, quan tâm chỉ đạo, sâu sát quyết liệt các giải pháp "giữ sạch" đối với những xã đạt tiêu chí, đảm bảo hiệu quả bền vững của Đề án; Coi trọng biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, coi đây là hoạt động then chốt để "giữ sạch".

Mặt khác, có lộ trình nhân rộng mô hình phù hợp, không nóng vội, ham thành tích mà triển khai ồ ạt; xác định làm đến đâu, "sạch" đến đó, trong đó, đạt được 2 sạch là "sạch người nghiện" và "sạch tội phạm, tệ nạn ma tuý". Công an tỉnh cũng phải tiếp tục mở các đợt tấn công tội phạm ma túy theo 3 lớp; tiếp tục huy động các nguồn lực cho công tác phòng, chống ma túy, chú trọng năng lực của công an cấp xã.

Đối với Công an các tỉnh tuyến biên giới, nghiên cứu, học tập cách làm của Công an Nghệ An, tạo thế tấn công đồng bộ, toàn diện trên tuyến biên giới Việt - Lào, góp phần xây dựng tuyến biên giới "sạch ma tuý", từng bước ngăn chặn, đẩy lùi ma tuý. Riêng tỉnh Nghệ An cần tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, địa phương phối hợp triển khai "giữ sạch" và "làm sạch" ma túy tại các xã biên giới nói riêng và các xã còn lại trên địa bàn tỉnh nói chung.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết, Nghệ An được Chính phủ, Bộ Công an xác định là một trong những địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy của cả nước. Trong nhiều năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn xác định công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên. Trong đó, vai trò của lực lượng Công an tỉnh Nghệ An là chủ công, thể hiện được tính chủ động, chọn đúng và làm tốt.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả bước đầu trong thực hiện Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch ma túy” và những kết quả trong công tác phòng, chống ma túy của Công an tỉnh Nghệ An.

Nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh nghiêm túc tiếp thu đầy đủ phát biểu chỉ đạo toàn diện, sâu sắc và tâm huyết của đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an. Đồng chí cũng nhấn mạnh thêm một số nội dung để Công an tỉnh, các ngành chức năng và cấp ủy, chính quyền cấp huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Đối với cấp ủy, chính quyền 6 huyện biên giới, gồm: Thanh Chương, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn và Quế Phong cần tập trung lãnh đạo, triển khai các biện pháp nhằm duy trì bền vững việc “sạch ma túy” đối với 26/27 xã đã đạt các tiêu chí “Xã biên giới sạch về ma túy”. Riêng huyện Quế Phong, quan tâm lãnh đạo trong việc “làm sạch” ma túy tại địa bàn xã Tri Lễ trong năm 2022.

6 huyện này cũng tiếp tục chỉ đạo các xã khác triển khai công tác “làm sạch” ma túy theo tinh thần có trọng tâm, trọng điểm, quyết tâm phấn đấu hướng tới mục tiêu xây dựng “Huyện biên giới sạch về ma túy” trong thời gian sớm nhất.

Đối với các địa phương còn lại trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị căn cứ thực trạng tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy, kinh nghiệm “làm sạch” ma túy của các địa phương biên giới để lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, nhân rộng mô hình “Xã sạch về ma túy” tại địa phương mình.

Phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, xem tiêu chí “làm sạch” ma túy để đánh giá kết quả hàng năm; tăng cường triển khai các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ phát triển sản xuất cho người dân, nhằm hạn chế, tiến tới triệt tiêu nguyên nhân, điều kiện của tội phạm và tệ nạn ma túy.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tăng cường phối hợp với lực lượng Công an các cấp trong triển khai thực hiện Đề án và Kế hoạch nhân rộng mô hình “Xã biên giới sạch về ma túy”. Công an tỉnh tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả công tác “giữ sạch” ma túy tại địa bàn các xã biên giới và nhân rộng mô hình “xã sạch về ma túy” trên địa bàn toàn tỉnh, phấn đấu sớm đưa Nghệ An ra khỏi diện địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy của cả nước.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc triển khai thực hiện Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy”.